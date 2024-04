Nach Einschätzungen von Finanzanalysten behält Amazon.com (NASDAQ: AMZN) seine führende Position auf dem Markt bei und passt sich stetig an die Konsumentenvorlieben und technologische Entwicklungen an. Das Unternehmen fokussiert sich besonders auf die Sektoren Cloud Computing und Künstliche Intelligenz (KI). Laut aktueller Analysen steht insbesondere der Cloud-Dienst Amazon Web Service (AWS) im Vordergrund und zeichnet sich durch Innovationen wie den Graviton4-Chip für verbesserte Leistungsfähigkeit aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen angekündigt, seine "Just Walk Out"-Technologie in den meisten Fresh-Ladenlokalen zugunsten der "Dash Carts" zurückzufahren, um das Einkaufserlebnis der Verbraucher zu optimieren. Diese intelligente Einkaufswagen-Technologie ermöglicht dem Kunden, Produkte während des Einkaufs zu scannen und Ausgaben in Echtzeit nachzuverfolgen [...]

