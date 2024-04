Unterstützt Unternehmen dabei, durch zuverlässige Migrationen von relationalen IBM-Datenbanken zu AWS eine größere Skalierbarkeit und bessere Einblicke zu erreichen

Precisely, ein weltweit führendes Unternehmen für Datenintegrität, gab heute bekannt, dass seine Datenintegrationslösung Precisely Connect jetzt Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) für Db2 unterstützt. Dies vereinfacht die Migration von Database-2-Datenbanken der Kunden zu Amazon Web Services (AWS) und hilft Unternehmen, eine größere Skalierung zu erreichen und neue Erkenntnisse aus Analyselasten zu gewinnen. Sie folgt auf die Nachricht, dass Precisely Connect zum Amazon RDS Ready Partner ernannt wurde und auf die kürzliche Erweiterung des AWS Mainframe Modernization Data Replication mit Precisely Service.

AWS kündigte Ende letzten Jahres die Verfügbarkeit von Amazon RDS für Db2 an, einem Service, der die Einrichtung, den Betrieb und die Skalierung von Db2-Datenbanken in der Cloud erleichtert. Die heutige Ankündigung verdeutlicht die Bedeutung von Precisely bei der Unterstützung von Amazon RDS für Db2 als Ziel für Mainframe- und i Series-Replikation, wodurch Kunden in die Lage versetzt werden, Db2-Daten und -Arbeitslasten nahtlos nach AWS zu verlagern. Diese leistungsstarke Kombination von Precisely und AWS ermöglicht es Kunden, innovative neue Anwendungsfälle zu erschließen, fortschrittliche Analysen voranzutreiben und sicherzustellen, dass der maximale Wert aus den Infrastrukturinvestitionen gezogen wird.

Mit Echtzeit-Streaming stellt Precisely Connect sicher, dass die aktuellsten Daten von IBM Z- (Mainframe) und IBM i- (AS/400) Systemen den AWS-Diensten für Analysen zur Verfügung gestellt werden. Precisely Connect ist eine hochleistungsfähige All-in-One-Lösung, die Daten von diesen kritischen Systemen auf AWS repliziert und es Kunden ermöglicht, Daten sicher und effizient zu migrieren sowie Zugriff auf Transaktionsdaten über AWS zu erhalten, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Die Precisely Connect-Lösung nutzt das Fachwissen, das Precisely über Jahrzehnte als führendes Unternehmen im Bereich Mainframe-Sortierung und IBM i-Datenverfügbarkeit und -Sicherheit aufgebaut hat, um beim Zugriff auf und der Integration von komplexen Daten branchenführend zu sein.

"Digitale Transformation und IT-Infrastruktur-Modernisierungsinitiativen sehen für jedes Unternehmen anders aus aber der gemeinsame Nenner über alle Branchen hinweg ist der Bedarf an schnellem und zuverlässigem Zugriff auf vertrauenswürdige Daten", sagt Eric Yau, Chief Operating Officer bei Precisely. "Unsere Arbeit und unser Fachwissen mit AWS ermöglichen es uns, Kunden mit der Flexibilität und Agilität zu unterstützen, die sie benötigen, um die Echtzeit-Datenbereitstellung mit den sich verändernden Geschäftsanforderungen in Einklang zu bringen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Precisely auf AWS funktioniert.

Über Precisely

Precisely ist weltweiter Marktführer im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.precisely.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240403302682/de/

Contacts:

Pressekontakt

Emma Forrest

Globale PR-Direktorin

Precisely

press@precisely.com