Frankfurt (ots) -Volvic, die führende Marke für stilles natürliches Mineralwasser, lanciert erstmals ein funktionales natürliches Mineralwasser: Volvic Vitamin+. Das innovative Erfrischungsgetränk kombiniert die einzigartige Mineralisierung von Volvic mit den funktionalen Vorteilen von Magnesium und Vitaminen. Dazu ist Volvic Vitamin+ frei von Zucker und Konservierungsstoffen. Ab April 2024 ist die neue Produktlinie in den drei fruchtigen Sorten Recharge mit Himbeergeschmack, Active mit Pfirsichgeschmack und Awake mit Zitronengeschmack erhältlich.Volvic Vitamin+ ist ein funktionales Erfrischungsgetränk, das den Körper gezielt unterstützt.Die Mischung aus Magnesium und verschiedenen Vitaminen bietet zahlreiche Vorteile:- Volvic Vitamin+ Recharge mit Himbeergeschmack enthält die Vitamine B5, B6 und B12 sowie Magnesium, welche bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung unterstützen.- Volvic Vitamin+ Active mit Pfirsichgeschmack enthält die Vitamine C, B7, B12 und Magnesium, welche zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen.- Volvic Vitamin+ Awake mit Zitronengeschmack enthält die Vitamine B3, B6, B9 sowie Magnesium und Koffein, welche bei der Verringerung von Müdigkeit unterstützen.Ein weiterer Pluspunkt: Alle Volvic Vitamin+ Produkte sind frei von Zucker und Konservierungsstoffen und bieten ein intensives Geschmackserlebnis.Die Neueinführung von Volvic Vitamin+ wird mit einer starken Markenkampagne begleitet. Sie umfasst reichweitenstarke Platzierungen auf digitalen und sozialen Plattformen und eine Point of Sale Aktivierung. Mit den Maßnahmen sollen über 500 Millionen Bruttokontakte erreicht werden. Volvic Vitamin+ richtet sich an eine breite Zielgruppe, insbesondere an gesundheitsbewusste Konsument*innen zwischen 18 und 34 Jahren. Angesichts der steigenden Nachfrage nach funktionellen Getränken und zuckerfreien Produkten ist Volvic Vitamin+ eine vielversprechende Ergänzung für den Markt, insbesondere durch den Zusatz von Magnesium. Mit 14,5 Millionen Menschen, die täglich Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen[i] sowie einem schnellen Anstieg von 14 % bei Zero-Produkten in Kategorien wie Eistee und aromatisiertem Wasser[ii], bietet Volvic Vitamin+ eine attraktive Möglichkeit für eine strategische Platzierung und Vertriebsausweitung."Bei Volvic liegt unser starker Fokus auf Innovationen und dem Aufgreifen aktueller Trends in der Getränkeindustrie", betont Monica Rauch, VP Marketing Danone DACH. "Wir sind bestrebt, auf die Bedürfnisse unserer Konsument*innen einzugehen und stets kreative Neuheiten zu entwickeln, um für jeden Geschmack das passende Volvic Getränk anbieten zu können."Ab April 2024 sind die Volvic Vitamin+ Produkte in praktischen 0,75L-Flaschen zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,99 EUR im Markt erhältlich. Gelistet werden die Produkte unter anderem bei Rewe, Müller, Lekkerland, Penny sowie im Away-from-Home Kanal.Über Volvic:Volvic natürliches Mineralwasser ist Marktführer für stilles Mineralwasser[i] in Deutschland und zeichnet sich durch seine einzigartige Mineralisierung und sein Geschmacksprofil aus. Volvic stammt aus einem der größten Naturschutzgebiete Europas. Über Jahre hinweg wird es durch sechs vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Die Quelle von Volvic findet man im Herzen Europas, in der französischen Auvergne. Dort entspringt das natürliche Mineralwasser in über 90 m Tiefe unter dem Vulkan "Puy de Dôme", der auf dem Etikett jeder Volvic Flasche zu sehen ist. Es ist Volvics Aufgabe, dieses vulkansteingeprägte Ökosystem zu schützen. Deshalb engagiert sich die Marke seit über 15 Jahren im Rahmen des Umweltkomitees CEPIV mit Nicht-Regierungsorganisationen, Landwirten und den Gemeinden vor Ort für den Schutz des natürlichen Ökosystems und der Wasserressourcen in der Region (Commité Environment pour la protection de I'Impluvium Volvic, Umweltausschuss zum Schutz des Volvic-Impluviums). Alle Volvic PET-Einwegpfandflaschen werden zu 100% aus recyceltem Material hergestellt (Deckel und Etikett ausgenommen). Volvic ist B Corp zertifiziert (Weitere Infos auf volvic.de/nachhaltigkeit/b-corp-zertifizierung).Weitere Informationen: https://www.volvic.de/[i] Nielsen, MW Still, LEH+DM+GAM+Tankstellen, Maktanteil Umsatz innerhalb stiller Mineralwassermarken YTD Feb 2024[i] Kantar 2023: DE Jan-Dez 2021; 10.089 Befragte, ab 15J Webinterviews-Konsum in der Kategorie 'Vitamine und andere Nahrungsergänzungsmittel (einschließlich Sporternährung/Ergänzungsmittel und Probiotika)' nach Häufigkeit in Deutschland in 2021[ii] Nielsen LEH+DM+GAM+TS, WASSER AROMATISIERT, Oct 2021-Sept 2023; Value kEUR)Pressekontakt:Paulina PoertersAVANTGARDE Grouppaulina.poerters@avantgarde.de+49 89 883999 25Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5749073