Megaport leistet Pionierarbeit bei der Vernetzung von Unternehmen im AWS Marketplace und läutet damit eine neue Ära der Cloud-Konnektivität mit AWS ein.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Anbieter von Network as a Service (NaaS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen der erste ISV ist, der ein AWS Direct Connect-Netzwerkangebot im AWS Marketplace auflistet. AWS Marketplace ist ein digitaler Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten von unabhängigen Softwareanbietern, die es einfach machen, Software zu finden, zu testen, zu kaufen und bereitzustellen, die auf Amazon Web Services (AWS) läuft.

Diese Entwicklung ermöglicht es AWS-Kunden, den Kauf und die Verwaltung privater Konnektivität für AWS Direct Connect innerhalb ihres AWS Marketplace-Kontos zu rationalisieren. Die NaaS-Plattform von Megaport wurde entwickelt, um AWS-Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Cloud-Konnektivität zu optimieren und zuverlässige, leistungsstarke und sichere Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. AWS-Kunden können ihre Netzwerkressourcen individuell anpassen und gleichzeitig Latenz und Komplexität reduzieren.

"Ich bin sehr stolz darauf, Megaport im AWS Marketplace einzuführen, was einen bedeutenden Moment in der Cloud-Konnektivität darstellt. Durch die Zusammenarbeit mit AWS bieten wir ein nahtloses, globales und flexibles Netzwerkerlebnis für unsere gemeinsamen Kunden", sagte Michael Reid, CEO von Megaport.

Diese Verfügbarkeit im AWS Marketplace unterstreicht das Engagement von Megaport, Innovationen in der Cloud-Netzwerklandschaft voranzutreiben. Das Unternehmen rechnet mit einer neuen Ära vereinfachter, skalierbarer und effizienter Cloud-Konnektivität für Organisationen auf der ganzen Welt und ruft Unternehmen dazu auf, sich der Netzwerkrevolution anzuschließen.

Das AWS Direct Connect Netzwerkservice-Angebot von Megaport ist jetzt allgemein im AWS Marketplace verfügbar. Für weitere Informationen und um das Megaport-Angebot zu erkunden, besuchen Sie bitte unser Marktplatzangebot.

Über Megaport

Megaport verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden, mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie private Pfade in wenigen Minuten. Megaport genießt das Vertrauen der weltweit führenden Unternehmen und arbeitet mit globalen Dienstleistern, DC-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen. Megaport ist an mehr als 850 Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Megaport ist ISO/IEC 27001 zertifiziert. Schließen Sie sich der Netzwerkrevolution unter megaport.com an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240402196713/de/

Contacts:

Medienanfragen

Adam Hennessy, Head of Marketing Brand Communications, Megaport

Telefon: +61 7 3088 7400

media@megaport.com