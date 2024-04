Top-Krypto-Experte rät: Dogecoin jetzt kaufen, bevor 1-USD-Marke erreicht wird

Der vergangene Monat war für Dogecoin (DOGE) von einer hohen Volatilität geprägt, denn neben zeitweise starken Gewinnen für den größten Meme-Coin der Welt, gab es auch immer wieder signifikante Kurskorrekturen, die den Preis auf das vorherige Niveau - oder sogar darunter - zurückgeholt hatten. Trotzdem kann Dogecoin aktuell ein recht hohes Preisniveau halten, das zuletzt im Bullenmarkt von 2021 erreicht wurde.

Nun meldet sich ein bekannter Krypto-Händler und -Analyst zu Wort und erklärt über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), warum seiner Meinung nach aktuell der beste Zeitpunkt gekommen sei, um weiter in Dogecoin zu investieren.

Dogecoin schon bald bei 1 US-Dollar?

Hierbei handelt es sich um den unter dem Pseudonym bekannten Krypto-Experten IcedKnife, der auf X fast 300.000 Follower besitzt. In seinen regelmäßigen Chart-Analysen beschäftigt er sich mit den Veränderungen am Krypto-Markt und erklärt seinen Prozess bei der Analyse potenzieller Krypto-Käufe. In einem seiner neuesten Tweets beschäftigt sich der Händler mit Dogecoin und verrät, dass seiner Meinung nach der DOGE-Token schon bald "neue Höhen in diesem Zyklus" erreichen wird. Dabei verweist er sogar auf die Tatsache, dass er von einem kommenden Allzeithoch von über 1 US-Dollar ausgeht. Außerdem erklärt er, dass es sich derzeit um eine Situation handelt, die "im Nachhinein offensichtlich" sein wird. Damit spielt er darauf an, dass viele Krypto-Anleger sich wahrscheinlich in einigen Monaten wünschen werden, dass sie bereits jetzt in Dogecoin investiert hätten.

$DOGE seems like the most obvious brain dead spot buy and hold play I could think of



don't see a scenario where $DOGE doesn't see new highs this cycle, $1 is very likely imo



feel like this will be "obvious in hindsight"



time will tell pic.twitter.com/TB3sdruK8g - Iced (@IcedKnife) April 2, 2024

Sollte der Krypto-Händler mit seiner Analyse recht behalten, so würde dies eine fünffache Preissteigerung zum jetzigen Kurs bedeuten. Erst vor wenigen Tagen konnte der DOGE-Token das Preisniveau von 0,22 US-Dollar überschreiten, was zuletzt im November 2021 erreicht wurde. Dies ist ein durchaus bullisches Signal und viele Krypto-Anleger werten es als Zeichen dafür, dass wir uns erst am Anfang eines Bullenmarkts befinden.

Mit dem aktuellen Preis von 0,1859 US-Dollar pro DOGE-Token liegt die Kryptowährung allerdings noch weit vom bisherigen Allzeithoch entfernt. Dieses wurde am 08. Mai 2021 aufgestellt und liegt seitdem bei 0,7316 US-Dollar. Sollte der DOGE-Token jedoch in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich weitere Zuflüsse erhalten und die Marke von 1 US-Dollar überschreiten, so würde dies ein vollkommen neues Allzeithoch bedeuten.

Dogecoin kurz vor massivem parabolischen Kursverlauf?

Unterstützung erhält der populäre Krypto-Händler von einem weiteren bekannten Krypto-Analysten: Ali Martinez, besser bekannt unter seinem X-Account "ali_charts" erklärte ebenfalls erst vor kurzem, dass Dogecoin aktuell den Kursverlauf von 2018 bis 2021 spiegeln würde, der in seiner Spitze zum bisherigen Allzeithoch geführt hatte. Dabei erklärt Martinez außerdem, dass der DOGE-Token auch weiterhin der wichtigste Vertreter der Meme-Coin-Sparte sei - auch wenn aktuell viele Anleger ihren Fokus eher auf andere Meme-Coin-Vertreter legen würden.

I feel my fellow degens have been distracted with the new shiny memecoins, but Dogecoin remains the most important altcoin in this sector.



From a technical perspective, DOGE seems to mirror the 2018-2021 pattern. If so, $DOGE could be at the very beginning of a massive… pic.twitter.com/WGREwsxPcb - Ali (@ali_charts) March 31, 2024

Recht hat Martinez auf jeden Fall im Hinblick darauf, dass Dogecoin auch weiterhin die unangefochtene Nummer 1 der Meme-Coins im Hinblick auf die Marktkapitalisierung ist. Denn mit einem Wert von über 26,7 Milliarden US-Dollar liegt der DOGE-Token auch weiterhin über 10 Milliarden US-Dollar vor dem zweitplatzierten Shiba Inu (SHIB) Token, der mit 16,1 Milliarden US-Dollar derzeit die zwölftgrößte Kryptowährung der Welt darstellt. Der drittgrößte Meme-Coin ist im Augenblick Dogwifhat (WIF) mit einer Marktkapitalisierung von "nur" 3,9 Milliarden US-Dollar. So steht Dogecoin nicht nur an der Spitze der Meme-Coin-Sparte, sondern ist selbst als achtgrößte Kryptowährung längst in der Krypto-Welt etabliert.

Dogecoin-Alternative DOGE20: Was bietet Dogecoin20 der Krypto-Welt?

Bereits jetzt konnte Dogecoin20 (DOGE20) einen der erfolgreichsten Presales der letzten Jahre durchlaufen, denn nur wenige Tage nach dem Start des Vorverkaufs wurde direkt die letzte Phase eingeleitet. Innerhalb kürzester Zeit wurden über 10 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt, weshalb jetzt die letzte Chance für einen Kauf von Dogecoin20 besteht, bevor der junge Meme-Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. So ist aktuell der DOGE20-Preis noch auf 0,00022 US-Dollar fixiert, dürfte sich nach dem offiziellen Launch jedoch schnell und stark verändern.

So hat Dogecoin20 durchaus das Potenzial für eine 100-fache Rendite - zumindest dann, wenn der Presale-Experte und Krypto-Analyst Jacob Bury mit seiner Vorhersage recht behalten sollte. In seinem neuesten Video geht er nämlich näher auf Dogecoin20 ein und verrät, welche Vor- und Nachteile der Meme-Coin mit sich bringt.

Jetzt den Dogecoin20-Presale besuchen und investieren!

Auch die Unterschiede zu Dogecoin sind wichtig, denn Dogecoin20 versteht sich zwar als Hommage an den größten Meme-Coin der Welt, möchte jedoch einige innovative Ideen bieten. So ist zum Beispiel bereits jetzt ein Staking-Programm aktiv, über das interessierte Anleger erste Renditen erhalten können. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 63 % geboten.

Sollte Dogecoin20 also tatsächlich in die Fußstapfen des großen Vorbilds Dogecoin treten können, so könnte der DOGE20-Token schon bald nach seinem offiziellen Launch eine enorme Rendite ermöglichen. Wer also frühzeitig investieren möchte, der sollte jetzt die letzte Chance vor dem Release zum "DogeDay" am 20. April nutzen.

Nutze die letzte Chance für den DOGE20-Presale-Kauf!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.