Taipeh (ots) -- Umfangreiche Präsentation modernster Edge AI-, Netzwerk- und Smart-Lösungen im Taiwan Excellence-Pavillon.- Taiwanesische Unternehmen stellen mehr als 90 Prozent der weltweiten KI-Server her und nehmen damit eine führende Rolle im Bereich Design, Entwicklung und Produktion von High-End-Servern ein.- Besuchen Sie Taiwan Excellence auf der Embedded World 2024 in Nürnberg (Halle 5, 1-141), und erleben Sie taiwanesische Getränkespezialitäten während unserer Happy Hours.Taiwan Excellence, eine Initiative des taiwanesischen Wirtschaftsministeriums, ist weltweit führend in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und wird auf der Embedded World 2024 Messe in Nürnberg seine Position als zuverlässigster Anbieter von KI-Technologie festigen. In diesem Jahr stellt Taiwan mit über 133 führenden taiwanesischen Unternehmen die zweitgrößte Ausstellerpräsenz und zeigt damit die immense Stärke und Innovationskraft des Landes in der Branche.Den neuesten Stand der Technik auf dem Taiwan Excellence Pavillon erlebenDer Taiwan Excellence Pavillon bietet exklusiven Zugang zu einer umfassenden Ausstellung modernster Edge AI-, Netzwerk- und Smart-Lösungen. Erleben Sie die neuesten Technologien aus erster Hand und erfahren Sie, wie diese fortschrittlichen Technologien Ihre Geschäftsabläufe revolutionieren können.Enthüllung der Innovation: Taiwan Excellence Product Launch EventSeien Sie dabei, wenn am 9. April 2024 um 14:00 Uhr im Taiwan Excellence Pavillon eine besondere Produktvorstellung stattfindet. Vier preisgekrönte taiwanesische Marken - APLEX, AVerMedia, E-Ink und IBASE - werden ihre neuesten Entwicklungen vorstellen, darunter in Edge AI eingebettete intelligente Lösungen und nachhaltige E-Paper-Technologie. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, mit Vertretern dieser führenden Innovatoren in Kontakt zu treten und wertvolle Einblicke in die Zukunft der KI zu gewinnen.Warum eine Partnerschaft mit Taiwan für KI-Lösungen?Taiwan bietet ein überzeugendes Angebot für Unternehmen, die zuverlässige und innovative KI-Lösungen suchen. Das Land verfügt über ein umfassendes IKT-Ökosystem mit umfangreicher Erfahrung, qualifizierten Fachkräften und einer robusten Lieferkette. Dies führt zu einer unübertroffenen Flexibilität bei der Anpassung von KI-Lösungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse und gewährleistet eine erfolgreiche Implementierung, die Ihre Investitionsrendite maximiert.Beherrschung der KI-Landschaft: Ein verlässlicher PartnerTaiwan ist ein führendes Unternehmen in der IPC-Branche (Industrie-PC), und viele weltweit bekannte Marken stammen aus dem Land. Darüber hinaus stellen taiwanesische Unternehmen mehr als 90 Prozent der weltweiten KI-Server her und beweisen damit ihre fortschrittlichen Fähigkeiten im Bereich Design, Entwicklung und Produktion von High-End-Servern. Dieses Know-how macht Taiwan zum idealen Partner für Unternehmen, die in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der KI-Technologie die Nase vorn haben wollen.Innovation im Blickpunkt: Vielfältige Lösungen von führenden AusstellernIm Taiwan Excellence Pavillon werden verschiedene taiwanesische Aussteller ein breites Spektrum an innovativen Lösungen präsentieren. Hier ein kleiner Vorgeschmack:- Advantech: Erleben Sie die MIC-700 Serie, ein kompaktes lüfterloses System, das Hochleistungs-Computing mit vielseitigen Erweiterungsoptionen bietet.- MiTAC Digital Technology Gesellschaft: Entdecken Sie das MioSERV S270, einen Selbstbedienungskiosk, der die Interaktion mit dem Benutzer revolutioniert, indem er Wartezeiten eliminiert.- MODERNSOLID: Der Monitorarm Ares GA1200 ist ein ergonomisches Wunderwerk, das ein gesundes Arbeitsumfeld fördert.Networking und Erfrischung: Happy Hour im Taiwan Excellence PavillonNeben der Erkundung bahnbrechender Technologien lädt der Taiwan Excellence Pavillon Sie dazu ein, während unserer Happy Hours mit Branchenführern und anderen Führungskräften in Kontakt zu treten. Genießen Sie köstliche taiwanesische Getränkespezialitäten und leichte Snacks, während Sie wertvolle Geschäftsbeziehungen knüpfen. (9.-10. April, 16-18 Uhr; 11. April, 15-17 Uhr).Über die Taiwan Excellence AwardsDie Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium (Ministry of Economic Affairs, MOEA) ins Leben gerufen. Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, wurden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren für spezielle Taiwan Excellence Awards ausgewählt. Sie symbolisieren daher exquisite, innovative taiwanesische Produkte. Die von der Regierung ausgewählten preisgekrönten Produkte repräsentieren den Inbegriff taiwanesischer industrieller Leistungsfähigkeit und das perfekte Bild für hervorragende Produktqualität. Das Taiwan Excellence-Symbol ist weltweit anerkannt, da es in 106 Ländern und Regionen als Markenzeichen geschützt ist und gefördert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org.Über die Internationale Handelsverwaltung (TITA)Die vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium eingerichtete Internationale Handelsverwaltung (TITA) ist mit der Planung der Handelspolitik, der internationalen Zusammenarbeit und der Förderung von Wirtschaftsabkommen betraut. Zu den Aufgaben gehören die Beseitigung von Handelshemmnissen, die Datenanalyse, die Import-Export-Verwaltung und die Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Die umfassende Rolle der Verwaltung erstreckt sich auf die Handelsförderung, die Entwicklung der MICE-Industrie und die Verwaltung der Warenklassifizierung. Sie führt Untersuchungen in Bezug auf Einfuhrerleichterungen und Antidumpingfälle durch und befasst sich mit verschiedenen Aspekten des internationalen Handels, was sie zu einer zentralen Instanz für Taiwans globales wirtschaftliches Engagement macht. Bitte besuchen Sie https://www.trade.gov.tw/English/Über den Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ist die führende gemeinnützige, halbstaatliche Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Sie wurde 1970 mit dem Ziel gegründet, den Außenhandel zu fördern, und wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren Wirtschaftsorganisationen getragen. Die Organisation verfügt über ein gut koordiniertes Handelsförderungs- und Informationsnetzwerk, das aus über 1.200 geschulten Spezialisten besteht, die in der Zentrale in Taipeh und in 60 Niederlassungen weltweit tätig sind. In Zusammenarbeit mit ihren Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und dem Taipei World Trade Center (TWTC), hat TAITRA durch effektive Werbestrategien eine Fülle von Handelsmöglichkeiten geschaffen. 