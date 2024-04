Trier/Köln (ots) -Die Agentur Kühnen, seit über 10 Jahren eine der bundesweit führenden Spezialisten für Autohaus-Marketing, freut sich, das erste und einzige offizielle TÜV-Siegel und Zertifikat zum Verkaufspsychologie-Experten zu erhalten. "Diese Auszeichnung spiegelt nicht nur die Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseres bisherigen Erfolgs wider", so Andreas Kühnen, Inhaber der Agentur. "Durch den Einsatz fundierter Methoden aus der Verkaufspsychologie und unserem erstklassigen Online Marketing-Know-how haben natürlich vor allem auch unsere Kunden aus dem Automobilhandel einen klaren Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern - und darauf kommt es an."Zunehmende Herausforderungen im digitalen Autohaus-MarketingDie Kombination aus digitaler Werbung und psychologischen Erkenntnissen wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, um Marketingbudgets effizient einzusetzen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Denn der Autohandel im gesamten deutschsprachigen Raum steht heute vor einer großen Herausforderung:Durch die hohe Abhängigkeit von externen Fahrzeugbörsen müssen Autohändler jede Preiserhöhung hinnehmen und es bleibt immer weniger Budget übrig, um in eigene Werbekampagnen zu investieren. Im Bereich Neuwagen kommt erschwerend hinzu, dass potenzielle Kunden mit anderen Aspekten als dem Preis überzeugt werden müssen, denn dieser wird bald überall identisch sein. Neue Vertriebsstrukturen bei vielen Herstellern, hin zu Agentur-Modellen, lassen eine individuelle Preisgestaltung nicht mehr zu.Viele Interessenten starten ihre Suche nach einem neuen Auto online und die Kaufentscheidung beginnt oft bereits im Internet. Erfolgreiche Händler haben vor Jahren auf diese neuen Anforderungen reagiert und massiv in ihre eigenen Online-Kanäle investiert. Diejenigen, die sich erst jetzt mit Online-Marketing und digitalen Vertriebskanälen auseinandersetzen, müssen feststellen, dass auch online die Konkurrenz hinsichtlich der digitalen Werbeplätze enorm ist. Immer mehr Händler machen Online-Werbung, was zu einem erhöhten Wettkampf im digitalen Raum und steigenden Preisen für Werbeanzeigen führt.Investieren in Online-Marketing ohne spezifisches Fachwissen führt oft zu Kampagnen, die zwar viel Budget verbrauchen, aber enttäuschend niedrige Conversion-Raten und unverhältnismäßig hohe Kosten pro Lead aufweisen. "Bei der Überprüfung von Werbekonten auf Plattformen wie Google und Facebook stellen wir regelmäßig fest, dass selbst Autohäuser, die sich für "ganz gut" aufgestellt halten, nur einen Bruchteil ihrer Potenziale nutzen und somit Umsatz verschenken bzw. der Konkurrenz überlassen", erläutert Kühnen. Zusätzlich erreichen viele Werbeanzeigen nicht die erhoffte Aufmerksamkeit und Effektivität, was sich unmittelbar in geringeren Kundenanfragen und damit niedrigeren Verkaufszahlen für viele Unternehmen niederschlägt.Verkaufspsychologie als "Tuning" für den Erfolg im Kfz-HandelUm heute wirklich erfolgreich zu sein und die Konkurrenz zu "überholen", reicht es nicht mehr aus Reichweite zu generieren und sich allein auf technische Expertise zu verlassen. Diese Grundlagen bringen zwar einige Marketing- und Werbeagenturen mit, in der Praxis sind aber oft ganz andere, vermeintlich "weiche" Faktoren ausschlaggebend, die über den Erfolg im Autohaus-Marketing entscheiden."Autos sind in vielen Fällen hochemotionale Güter", so Kühnen. "Markentreue und eine Kaufentscheidung im Automotive-Segment, das sind alles Dinge, die nicht nur rational erklärt werden können. Sehr oft spielen emotionale Faktoren die entscheidende Rolle. Und deswegen geben wir uns im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen eben nicht nur mit der Technik und den Grundlagen zufrieden, sondern legen großen Wert darauf, die Zielgruppe unserer Kunden und deren Verhalten durch Nutzung verkaufspsychologischer Methoden optimal abzuholen. Und das sehr erfolgreich."Die Verkaufspsychologie ist ein Teil der Marketingpsychologie, bei der immer der Kunde als Mensch im Mittelpunkt steht. Das Wissen über typische Verhaltensweisen und Entscheidungsmuster bildet das Fundament für jedes Werbemittel, die gesamte Werbestrategie und den wirkungsvollen Aufbau von Werbematerialien wie Texte, Videos oder Bilder bis hin zu ganzen Webseiten. Indem Gefühle, Beweggründe und Entscheidungskriterien den Kern des Autohaus-Marketings bilden, lassen sich bessere Ergebnisse erzielen und deutlich mehr Autos verkaufen. Dadurch ist Verkaufspsychologie das Tuning für den Erfolg im Autohandel und der Motor jeder erfolgreichen Vertriebsstrategie auf einem umkämpften Markt.Die Kunden von Kühnen profitieren dabei auf vielen Ebenen von dessen ganzheitlichem 360°-Ansatz. Schließlich sind die Mitarbeiter der Agentur nicht nur klassische Experten für Marketing, sondern zudem psychologisch geschult. So schalten sie nicht einfach nur Social Media oder Google Anzeigen, sondern analysieren systematisch sowohl eine Vielzahl von Daten in Werbekonten als auch die Website der Autohäuser, um diese anschließend gezielt nach den Grundsätzen der Verkaufspsychologie zu optimieren.Dabei setzt die Agentur nicht nur auf modernste Technik und innovative Software, sondern ist auch Vorreiter beim Thema künstliche Intelligenz im Autohaus-Marketing. Letztendlich sind es jedoch Menschen und keine Algorithmen, die von anderen Menschen Autos kaufen. Daher ist ein tiefgreifendes Verständnis des Faktors Mensch und eben der Verkaufspsychologie so entscheidend.100 % mehr Umsatz im Neuwagengeschäft durch Verkaufspsychologie"Kein Kunde kann den psychologischen Prinzipien im Alltag entfliehen. Jeder Mensch unterliegt ihnen, ob er es mag oder nicht. Auf dieses mächtige Werkzeug im Marketing zu verzichten, wäre fahrlässig", betont Andreas Kühnen. "Seitdem wir vor über zwei Jahren damit begonnen haben, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Verkaufspsychologie bei der Erstellung von Werbekampagnen zu nutzen, stellen wir immer wieder fest, dass wir mit unseren Strategien noch einmal mehr für unsere Partner raus holen können. Auch von neuen Kunden erhalten wir kurze Zeit nach der Umsetzung unserer speziellen Methode schon positive Rückmeldungen über wachsende Kennzahlen und mehr Anfragen."So konnte beispielsweise für einen Autohaus-Kunden die Click-Through-Rate (CTR) einer Online-Kampagne von 3 % auf 6 % erhöht werden. "Für das Autohaus bedeutet diese 3 % Steigerung in der Realität eine 100 % Steigerung. Doppelt so viele Menschen haben plötzlich auf Werbeanzeigen geklickt, folglich hatte das Autohaus plötzlich doppelt so viele kaufinteressierte Webseitenbesucher, doppelt so viele Leads und konnte dadurch auch doppelt so viele Auftragseingänge generieren. So konnten wir dem Kunden effektiv helfen, mehr Fahrzeuge auf die Straße zu bringen."TÜV-Zertifizierung nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern ein QualitätsversprechenDer TÜV ist bereits vor über 150 Jahren entstanden und vor allem Autohändler kennen ihn bestens. Ein TÜV-Siegel steht für Qualität, Sicherheit und hohe Standards. So wird auch die TÜV-Zertifizierung im Bereich Verkaufspsychologie erst nach einer umfassenden Prüfung verliehen, in der die Teilnehmer unter anderem ihre Kenntnisse in verkaufspsychologischem Werbetexten und Preispsychologie unter Beweis stellten.Nachdem die Agentur Kühnen in der Vergangenheit vom renommierten Institut für Verkaufspsychologie bereits den "Verkaufspsychologie Exzellenz Award" verliehen bekam, ist die TÜV-Zertifizierung nun schon die zweite Auszeichnung in diesem Bereich und damit ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich Autohaus-Marketing. Mit diesen Kompetenzen entwickeln Mitarbeiter der Agentur präzise Marketingstrategien, die auf die Motivationen und Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind. "Wir nutzen unser spezialisiertes Wissen, um Marketingbotschaften zu kreieren, die nicht nur gehört, sondern auch gefühlt werden. Unsere Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, echte Verbindungen aufzubauen und nachhaltig zu überzeugen", erklärt Kühnen. "Neben unseren Kenntnissen in grundlegenden und fortschrittlichen Techniken der Verkaufspsychologie, bestätigt die TÜV-Zertifizierung auch unsere Kompetenz, diese effektiv für unsere Kunden einzusetzen."Agentur Kühnen: Vorreiter im Online-Marketing für AutohäuserDie Agentur hat sich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt auf die Automobilbranche spezialisiert. Zu den Kunden der Agentur zählen neben der BMW Group und dem Volkswagen Konzern bundesweit mehr als 150 weitere ansässige Vertragshändler unterschiedlicher Marken.Als Google Partner, Meta Partner und mit anerkannter Expertise im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) und digitalen Marketingstrategien setzt die Agentur Kühnen Maßstäbe in der Automobilbranche. Die Kombination aus tiefgehendem Branchenwissen, über einem Jahrzehnt Erfahrung und dem innovativen Einsatz von Verkaufspsychologie ermöglicht es, den Fahrzeughandel erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen.Pressekontakt:Daniela WagnerTelefon: +496514936460E-Mail: d.wagner@agentur-kuehnen.deOriginal-Content von: Agentur Kühnen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172584/5749127