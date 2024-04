Bitcoin gefangen zwischen $60.000 und $70.000 - Warten auf frische Impulse Die aktuelle Bitcoin-Analyse am 03.04.24 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Bitcoin Analyse am 03.04.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Der Ausblick für Bitcoin hat sich nach unserem bullishen Bias am vergangenen Samstag (thematisiert hier) innerhalb der vergangenen Tage eingetrübt.

Am Samstag skizzierten wir für Bitcoin noch ein sehr positives Bild, schrieben - eine zeitnahe Attacke auf die jüngst etablierten Allzeithochs um rund $73.600 bzw. ein Bruch höher und "Follow Through" in Gefilde um den nächsten, psychologisch relevanten halt um rund $80.000 scheint nur eine Frage der Zeit zu sein."

Drei Tage später und im Anschluss an das Osterfest schaut die Lage für Bitcoin nicht mehr sonderlich optimistisch aus, die Kryptowährung notierte am Dienstag mehr als 6% im Minus und aktiviert das am Samstag skizzierte, bearishe Szenario, wonach mit einem Fall unter $68.000 ein erneuter Test der Unterstützungsregion zwischen $61.000 bzw. $62.000 und sich das bullishe Bild zunächst in Richtung "neutral" verschiebt.

Schwierig zu sagen, was der Haupttreiber für die Bearishness in den Quartalsbeginn ist. Nach dem jüngsten Bull Run, der sich auch stark in anderen Kryptowährungen und hier sogenannten Meme-Coins zum Beispiel auf Solana aufbauend (am Wochenende legte bspw. Dogwifhat um fast 100% zu, was in einer Marktkapitalisierung von zeitweise 3.5 Milliarden US-Dollar resultierte und Dogwifhat zum wertvollsten Solana-Memecoin werden ließ), ist eine Korrektur erwartbar und gesund und eventuell handelt es sich schlichtweg um eine Art "Spillover Effekt", wonach eine Korrektur aus anderen Kryptowährungen sich dann eben auch in soliden Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum widerspiegelt.

Abzuwarten ist nun, ob sich zeitnah wieder besonders institutionelle Marktteilnehmer, allen voran die großen Vermögensverwalter rund um Blackrock, Grayscale oder Fidelity, die hinter den im Januar zugelassenen Bitcoin ETFs stehen, als Käufer am Kryptomarkt zeigen, um die nicht enden wollende Nachfrage nach Papier-Bitcoin mit physischen Beständen zu hinterlegen. Falls ja, dürfte sich Bitcoin deutlich oberhalb der kurzfristig wichtigen $61.000 Marke und dortigen Unterstützung halten...

