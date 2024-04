© Foto: Tatan Syuflana/AP/dpa



Während sich die Märkte langsam für Zinssenkungen in Stellung bringen, kämpft China mit sinkenden Investitionen. Um gegenzusteuern, will die Regierung von einer langjährigen Politik abweichen.Volker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, rechnet für die USA mit drei bis vier Zinssenkungen ab Juni. Im Gegensatz dazu erwartet der Experte von der Europäischen Zentralbank eine zurückhaltendere Zinspolitik mit nur zwei Anpassungen. Für Deutschland sieht Hellmeyer positive Signale wie verbesserte Sentiment-Indikatoren, die jedoch noch hinter globalen Dynamiken zurückbleibt. Unterdessen ergreift auch die chinesische Regierung angesichts schwacher Investitionen die Initiative und will künftig …