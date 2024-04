FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. April 2024





DONNERSTAG, DEN 4. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adidas, Geschäftsbericht

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cenit AG, Jahreszahlen

10:00 DEU: Cliq Digital, Hauptversammlung, Düsseldorf

12:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

12:00 FIN: Outokumpu, Hauptversammlung

12:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung

14:30 CHE: Swiss Steel, außerordentliche Hauptversammlung (Kapitalerhöhung) 15:00 CHE: PSP Swiss Property, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Volvo Cars, Absatz Q3



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 3/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 3/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 3/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/24

14:30 USA: Handelsbilanz 2/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Hafen City Hamburg GmbH 2024, Hamburg

15:30ß DEU: Bürgerdialog mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Essen

DEU: Tarifverhandlung für Kabinenbeschäftigte der Fluggesellschaft Lufthansa wird fortgesetzt

BEL: Nato-Außenministertreffen (2. und letzter Tag), Brüssel

BEL: 1. Tag: EU-Wettbewerbskommissarin Vestager beim EU-US Handels- und Technologierat (TTC), Löwen

EUR: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister und -Ministerinnen - 2. und letzter Tag

USA/CHN: US-Finanzministerin Yellen beginnt mehrtägigen China-Besuch (bis 9.4.23)

HINWEIS

HKG/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen



FREITAG, DEN 5. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 2/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/24

08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/24

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2023

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 2/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 2/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 3/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 3/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/24

21:00 USA: Konsumentenkredite 2/24



SONSTIGE TERMINE

BEL: 2. Tag: EU-Wettbewerbskommissarin Vestager beim EU-US Handels- und Technologierat (TTC)

BEL: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister und -Ministerinnen - 2. und letzter Tag

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen





MONTAG, DEN 8. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Q1-Umsatz

11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

15:30 NOR: Equnior, ESG Day

18:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/24

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 3/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 4/24

12:00 IRL: Industrieproduktion 2/24



SONSTIGE TERMINE

BEL: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag

DIENSTAG, DEN 9. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

16:30 DNK: Vestas Wind, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen Bauhauptgewerbe

10:00 DEU: Handelsblatt Jahrestagung Stadtwerke, Berlin

MITTWOCH, DEN 10. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Bonn

10:30 DEU: Uzin Utz SE, Bilanz-Pk, Ulm

11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 USA: KKR & Co, Investor Day

14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/24

06:30 NLD: Produktion verarbeitendes Industrie 2/24

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/24

08:00 NOR: Erzeugerpreise inkl. Öl, 3/24

08:00 SWE: Industrieaufträge 2/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/24

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/24

14:30 USA: Realeinkommen 3/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/24 (endgültig)

16:00 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 20.3.24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: IG Metall lädt zur bundesweiten Halbleiter-Konferenz Als Gäste werden Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), Andreas Boes vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München und Mitarbeiter aus der Halbleiter-Branche der Region und bundesweit erwartet. Dresden + 13.00 Pk zur Halbleiter-Konferenz



18:00 DEU: «Die Schuldenbremse - Ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik» der Friedrich-Naumann-Stiftung Präsentation und Diskussion mit Lars Feld (Leiter Walter Eucken Institut) zur Studie «Die Schuldenbremse - ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik» der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida als Staatsgast im Weißen Haus

DONNERSTAG, DEN 11. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

06:30 CHE: VAT, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen

10:00 DEU: Kuka, Jahres-Pk, Augsburg

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Telefonica, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz

DEU: Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) lädt zum 19. Lieferantentag

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und den philippinische Präsidenten Ferdinand Marcos im Weißen Haus

FREITAG, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/24 und 1. Quartal 10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung

10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk, München

11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen AG, Absatzzahlen 3/24

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/24

AUT: Opec, Monatsbericht Ölmarkt 3/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 2/24 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt, 3/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz

MONTAG, DEN 15. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sulzer, Q1 Auftragseingang

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/24

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2024 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/24

14:30 USA: Empire State Index 4/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/24

16:00 USA: Lagerbestände 2/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 4/24



SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington

USA: US-Präsident Biden empfängt irakischen Premierminister Mohammed Schia al-Sudani im Weißen Haus

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Tschechiens Premierminister Petr Fiala in Washington

DIENSTAG, DEN 16. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Nagarro, Jahreszahlen

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 DEU: Verbundnetz Gas AG Leipzig (VNG), Bilanz-Pk, Leipzig 10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:30 CHE: Endress+Hauser, Bilanz-Pk, Reinach

11:30 DEU: Henkell Freixenet Gruppe, Jahres-Pk, Wiesbaden 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hapag-Lloyd, Capital Markets Day

USA: United Airlines, Q1-Zahlen

USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/24

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/24

11:00 ITA: Handelsbilanz 2/24

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/24

15:15 USA: Industrieproduktion 3/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung3/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 12 000 Postbank-Beschäftigte, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Medientag zur internationalen Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero» (17.4.-20.4.), Friedrichshafen Die nach Veranstalterangaben internationale Leitmesse für Allgemeine Luftfahrt feiert ihr 30-jähriges Bestehen. + 11.00 Pressekonferenz

+ 11.50 Rundgang zu ausgewählten Produktpremieren und deren Firmenvertretenden

14:30 DEU: Eröffnung des neuen Otto-Headquarters u.a. mit Michael Otto und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg

MITTWOCH, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

12:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Alcoa, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Münster



DEU: Beginn internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero», Friedrichshafen

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe, Hannover



11:00 DEU: Online-Pk konjunkturelle Entwicklung im Großanlagenbau, Frankfurt

11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung - Jahrespressekonferenz mit Jahresbericht 2023, Gütersloh

17:00 DEU: Jahresempfang des Bundesverbandes «Der Mittelstand. BVMW e.V. der Wirtschaftsregion Berlin - Brandenburg 2024», Potsdam

ITA: Treffen der G7-Außenminister, Capri



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi