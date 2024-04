Engagement für einen Science-First-Ansatz zur Unterstützung des Zugangs von Patienten zu lebensverändernden Therapien

Veristat, das Science-First-Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organisation, CRO) und Beratungsunternehmen, gab bekannt, dass es der Alliance for Regenerative Medicine (ARM) beigetreten ist, der führenden internationalen Interessenorganisation, die sich für die Vorteile von Zell- und Gentherapien für Patienten, Gesundheitssysteme und die Gesellschaft einsetzt. Die Ankündigung erfolgt eine Woche vor dem Cell Gene Meeting on the Med (MeetingOnTheMed) von ARM in Rom, an dem Mitglieder des Veristat-Leitungsteams teilnehmen werden.

"Es hat sich erwiesen, dass neuartige Therapien für Patienten, die an seltenen und extrem seltenen Krankheiten leiden Bereiche, die 35 unserer Arbeit ausmachen zahlreiche Vorteile mit sich bringen", erklärte Patrick Flanagan, Chief Executive Officer von Veristat. "Wir bei Veristat sind stolz darauf, die Entwicklung der ersten zugelassenen Gentherapie in Europa unterstützt zu haben. Da sich das transformative Potenzial neuartiger Therapien wissenschaftlich und therapeutisch zunehmend erweitert, freuen wir uns, mit ARM zusammenzuarbeiten und uns gemeinsam für eine Roadmap einzusetzen, die Hindernisse im klinischen und regulatorischen Bereich sowie im Zusammenhang mit der Kostenerstattung beseitigt, um den Zugang für Patienten zu verbessern."

ARM vertritt über 475 Mitglieder in 25 Ländern, u.a. aufstrebende und etablierte Biotechnologie-Unternehmen, Forschungsinstitute und Patientenorganisationen. Der Aufgabenbereich von ARM umfasst die Förderung der Entwicklung neuartiger Therapien und die Modernisierung des Gesundheitswesens, damit Patienten von beständigen, potenziell kurativen Behandlungen profitieren können.

"Ein zentraler Maßstab für den Erfolg von Veristat in den 30 Jahren unserer Geschäftstätigkeit ist, wie effektiv wir den Weg für Innovationen im Bereich der neuartigen Therapien frei machen, der sich deutlich von den Rahmenbedingungen für die herkömmliche Arzneimittelentwicklung unterscheidet", erläuterte Dr. John Balser, Gründer, President und Chief Statistical Officer von Veristat. "Ich bin erfreut, dass wir uns mit ARM zusammengetan haben, um das Design, die Durchführung, die Analyse und die regulatorische Einreichung von klinischen Studien auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen."

Die Experten von Veristat nutzen den Denkansatz "Science-First" (Veristat) im Zusammenhang mit ihren integrierten klinischen, biometrischen, regulatorischen und Post-Marketing-Leistungen, um Probleme zu lösen, Strategien festzulegen, Eventualitäten abzubilden und klinische Studien für seltene und komplexe neuartige Therapien voranzubringen.

In den letzten fünf Jahren hat Veristat direkt unterstützt:

Über 350 klinische Studien und Beratungsprojekte für seltene/extrem seltene Erkrankungen

Die Vorbereitung von mehr als 40 Vermarktungsanträgen im Zusammenhang mit seltenen Erkrankungen

100 klinische Studien und Beratungsprojekte für seltene Krebsarten

Über 130 klinische Studien und Beratungsprojekte für Zell- und Gentherapien

"Wir freuen uns, Veristat als Mitglied willkommen heißen zu dürfen. Veristat bringt sein wissenschaftliches Fachwissen in die Organisation ein, in der wir die Vorstellung von einer Zukunft entwickeln, in der mehr neuartige Therapien zum Nutzen der Patienten auf den Markt gebracht werden", erklärte Laura Stringham, VP of Membership Events bei ARM.

Über Veristat

Veristat ist das Science-First CRO (Auftragsforschungsinstitut) und Beratungsunternehmen, das einen umfassenden Service für die Durchführung klinischer Studien und regulatorischer und sicherheitsrelevanter Angelegenheiten sowie strategische Beratungsdienste bietet, um die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung neuartiger Therapien (AdvancedTherapies) weltweit rasch voranzutreiben. Mit über 30 Jahren Erfahrung bei der Lösung der einzigartigen und komplexen klinischen, statistischen und regulatorischen Probleme der Förderer liefern die Science-First-Experten von Veristat zeitnah qualitätsorientierte Ergebnisse für Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Patienten, klinischen Forschungseinrichtungen, Regulierern, Fördererteams und zentralen Akteuren zugeschnitten sind.

Der Fokus von Veristat auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel hat in Situationen zum Erfolg geführt, in denen es darum ging, unbekanntes Terrain zu beschreiten, vom einfachsten bis zum komplexesten Gebiet, und das in zahlreichen therapeutischen Bereichen, u.a. bei seltenen/extrem seltenen Erkrankungen, neuartigen Therapien, in den Bereichen Onkologie und biologische Präparate, einschließlich Zell- und Gentherapien (cellandgenetherapy), die es Förderern ermöglichen, das Leben von Patienten zu verlängern und zu retten. Die Förderer arbeiten mit den Science-First-Experten von Veristat zusammen, die ebenso sorgsam vorgehen wie sie selbst. Für Veristat geht es nicht nur um das Geschäft, sondern um den Menschen.

