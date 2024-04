Die nordamerikanischen Cannabis-Aktien haben sich nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag stark erholt und notieren auch am Mittwoch teilweise deutlich im Plus. Positive News für den Sektor kommen aus Florida, wo der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass im November über die Freizeitnutzung von Marihuana abgestimmt werden soll."Obwohl mit einer positiven Entscheidung weitgehend gerechnet wurde, wird diese am Markt gut aufgenommen", schrieb Wedbush-Analyst Gerald Pascarelli. Das Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...