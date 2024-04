OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Öko-Landwirtschaft:

"Wie angespannt die Lage ist, wurde nicht zuletzt bei den Bauernprotesten zu Beginn des Jahres deutlich: Seite an Seite mit ihren konventionell wirtschaftenden Kollegen demonstrieren hier auch Bio-Bauern für den Erhalt staatlicher Subventionen. Wenn dann künftig etwa jeder dritte Bauernhof in Deutschland öko ist, bedeutet das mehr Angebot für die Handelskonzerne und damit Verbraucher, aber ein niedrigerer Preis für die Bauern. Die Bio-Pioniere von einst drohen in der Masse unterzugehen. Oder versuchen, sich weiter abzusetzen. Schon jetzt verschärfen einzelne Bio-Label ihre Produktionsbedingungen für ihre Bauern hier und dort, um sich dem Sog der Masse zu entziehen. Es gilt: Die Bio-Welt ist keine heile mehr."/yyzz/DP/he