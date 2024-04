TAIPEH (dpa-AFX) - Eine kleine Gruppe von sechs eingeschlossenen Bergarbeitern ist nach dem schweren Erdbeben in Taiwan in Sicherheit gebracht worden. Die Männer wurden per Hubschrauber aus dem Katastrophengebiet gebracht, wie die Behörden am Donnerstagvormittag (Ortszeit) mitteilten. Weitere 64 Arbeiter saßen noch in einem anderen Steinbruch fest. Das Militär flog demnach per Helikopter mehr als 400 Kilogramm Hilfsmittel zu ihnen.

Zudem stieg die Zahl der verletzten Menschen auf 1050. Zu rund 50 Vermissten besteht den Angaben zufolge weiterhin kein Kontakt. Ungefähr 100 Menschen saßen noch fest, etwa weil ihre Autos in Tunneln eingeschlossen wurden. Um ihr Leben bangen müssen sie den Angaben nach aber nicht.

Die Suche nach den eingeschlossenen und vermissten Menschen konzentriert sich den Behörden zufolge auf die Gegend um die Stadt Hualien. Dort hatte das Beben, das laut taiwanischen Angaben eine Stärke von 7,2 erreichte, am Mittwoch schwere Schäden angerichtet. Aus der Gegend an der Ostküste Taiwans, vor der das Epizentrum des Bebens lag, wurden auch die bislang neun bekannten Todesopfer gemeldet. Stand Donnerstagvormittag zählten die Behörden neben dem schweren Erdbeben noch 314 Nachbeben in der Region./jon/DP/zb