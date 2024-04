Die chinesische E-Commerce-Größe Alibaba setzte zuletzt verstärkter auf Aktienrückkäufe und reduzierte ihre Anteile um bemerkenswerte 5,1% im Geschäftsjahr 2024. Dies manifestierte sich in einem Aufkauf von Aktien im Wert von 4,8 Milliarden Dollar im Zeitraum von Januar bis März 2024, was Analysten als signifikante Steigerung der früheren quartalsdurchschnittlichen 2,6 Milliarden Dollar hervorhoben. Gleichzeitig betonte die Geschäftsführung die strategische Relevanz von Express-Lieferdiensten, von denen sich Alibaba nicht trennen wird, während das Unternehmen weiterhin nicht-kernbezogene Vermögenswerte, wie Beteiligungen an Xpeng und Bilibili, veräußert. Ein effektives Kapitalmanagement und die fortlaufende Anpassung der Unternehmensstrategie an die Marktbedingungen könnten zu einer Stabilisierung des Aktienwerts von Alibaba über die Zeit hinweg beitragen.

