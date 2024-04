Apple, der Tech-Gigant bekannt für Innovationen, hat Berichten zufolge seine Bemühungen verstärkt, in den Bereich der persönlichen Robotik einzutauchen. Nach dem Rückzug aus dem Projekt für Elektrofahrzeuge und einer noch ungewissen Zukunft der Mixed-Reality-Brillen ist es nun das Ziel des Unternehmens, sich einen größeren Anteil im Alltag der Konsumenten zu sichern. Mit fortschrittlichen Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sieht Apple eine Chance, seine Präsenz in den Wohnbereichen der Konsumenten zu festigen. Auch wenn das Endgerät zurzeit näher an der Realisierung ist als die mobile Variante, wandelt sich Apples Produktfahrplan fortlaufend und kein offizielles Bekenntnis liegt bisher vor, während die Forschung noch andauert.

