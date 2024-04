FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursgewinne am Morgen aber in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,0844 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0783 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte war der Euro stärker gestiegen. Nach unerwartet schwachen US-Konjunkturdaten geriet der US-Dollar am Mittwochnachmittag unter Druck und der Euro konnte im Gegenzug etwa einen halben Cent zulegen. Im März hatte sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend eingetrübt.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet. Unter anderem stehen Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in den USA im Fokus. Am Nachmittag werden wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwartet, bevor am Freitag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf dem Programm steht./jkr/men