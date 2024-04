DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Qingming-Fest geschlossen.

FREITAG: In Schanghai findet wegen des Feiertages Qingming-Fest kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die etwas stärkere Wirtschaftsaktivität zu Beginn dieses Jahres hat nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell die Erwartung der US-Notenbank nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglich sein werden. Powell wies auf Anzeichen dafür hin, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt weniger angespannt sei als in den vergangenen Jahren. Befürchtungen, Löhne und Preise könnten im Gleichschritt steigen, hätten sich verringert. Anzeichen für eine unerwartet starke Inflation im Januar und Februar hätten noch nicht die Ansicht der Fed erschüttert, dass sich der Preisauftrieb trotz einiger Schwankungen weiter verlangsamen werde, sagte Powell weiter. Erst weitere Inflationsdaten zeigten, ob es sich bei den Januar- und Februarwerten nur um Ausreißer oder um eine Änderung des längerfristigen Trends handele, so Powell.

Ins gleiche Horn wie Powell blies Fed-Gouverneurin Adriana Kugler. Sie geht indes davon aus, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird, ohne dass es zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung kommt, was Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Februar PROGNOSE: 213.000 zuvor: 210.000 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -67,7 Mrd USD zuvor: -67,43 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.278,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.439,00 +0,4% Nikkei-225 39.951,24 +1,3% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.733,45 +1,0% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.815,50 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien erholen sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortags. Rückenwind kommt unter anderem von leicht positiven Vorgaben der US-Börsen. Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sowie in Taiwan sind am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen. In Schanghai und Taiwan wird auch am Freitag nicht gehandelt. Angeführt werden die Märkte der Region von der Tokioter Börse. Diese wird gestützt auch von der andauernden Schwäche des Yen zum Dollar. Unter den Einzelwerten rücken Kao um 5,3 Prozent vor, nachdem der in Hongkong ansässige aktivistische Investor Oasis Management das Unternehmen dazu gedrängt hat, dem internationalen Wachstum seiner Kosmetik- und Hautpflegeprodukte Priorität einzuräumen. In Seoul greifen Anleger erneut zu Halbleiteraktien, aber auch Automobilwerte sind gesucht. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbessert sich um 1,2 Prozent. Hier wetten Anleger darauf, dass der Konzern am Freitag gute vorläufige Quartalszahlen vorlegen wird. SK Hynix verteuern sich um 4,4 Prozent, nachdem der Chiphersteller angekündigt hat, 3,87 Milliarden Dollar in den Bau eines Werks zur Herstellung von KI-Chips in den USA zu investieren. Die Aktien des Versicherers Suncorp legen in Sydney um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen verkauft sein neuseeländisches Lebengeschäft für 410 Millionen neuseeländische Dollar (rund 233 Millionen Euro).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.127,14 -0,1% -43,10 +3,8% S&P-500 5.211,49 +0,1% 5,68 +9,3% Nasdaq-Comp. 16.277,46 +0,2% 37,01 +8,4% Nasdaq-100 18.160,19 +0,2% 38,41 +7,9% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mrd 1,02 Mrd Gewinner 1.668 704 Verlierer 1.143 2.128 Unverändert 86 69

Behauptet - Die zuletzt kräftig gestiegenen Marktzinsen stabilisierten sich - der Aktienmarkt somit auch. Die Erwartungen an eine erste Zinssenkung hatten sich zuletzt nach hinten verschoben. Nach den jüngsten Inflations- und Konjunkturdaten dürfte die Fed keine Eile mit dem Beginn von Zinssenkungen haben, hieß es. Auf einen robusten Arbeitsmarkt deutete der ADP-Arbeitsmarktbericht hin, womit die weichenden Zinssenkungspekulationen gestützt wurden. Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist indes rückläufig gewesen und stand den aktuellen Zinsannahmen etwas entgegen. Unter Abgabedruck stand die Intel-Aktie (-8,2%). Das Foundry-Geschäft hat seinen Verlust im vergangenen Jahr ausgeweitet. Walt Disney (-3,1%) hat einen Sieg gegen den aktivistischen Aktionär Nelson Peltz und dessen erbitterten Kampf um Einfluss im Board des US-Unterhaltungskonzerns errungen. Nach Unternehmensangaben stimmten die Disney-Aktionäre für alle zwölf von Disney selbst nominierten Board-Mitglieder. Paramount (+15,0%) und Skydance Media haben offenbar exklusive Fusionsverhandlungen aufgenommen. Amazon (+1,0%) streicht Hunderte Arbeitsplätze in ihrem Cloud-Computing-Geschäft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 -2,0 4,69 25,3 5 Jahre 4,33 -1,5 4,35 33,0 7 Jahre 4,35 -0,9 4,36 37,8 10 Jahre 4,35 -0,7 4,36 47,0 30 Jahre 4,51 +0,8 4,50 53,8

Die Renditen gaben nach der kräftigen Aufwärtsbewegung - ausgelöst von nachlassenden Zinssenkungserwartungen - etwas nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr EUR/USD 1,0846 +0,1% 1,0834 1,0765 EUR/JPY 164,53 +0,1% 164,31 163,32 EUR/GBP 0,8568 +0,1% 0,8564 0,8565 GBP/USD 1,2658 +0,1% 1,2651 1,2569 USD/JPY 151,69 +0,0% 151,66 151,73 USD/KRW 1.347,73 +0,2% 1.345,60 1.349,83 USD/CNY 7,1638 -0,0% 7,1664 7,2355 USD/CNH 7,2487 +0,0% 7,2485 7,2570 USD/HKD 7,8284 -0,0% 7,8289 7,8283 AUD/USD 0,6587 +0,4% 0,6562 0,6513 NZD/USD 0,6031 +0,4% 0,6008 0,5971 Bitcoin BTC/USD 65.446,24 -0,8% 65.942,02 66.302,54

Der Dollar zeigte sich leichter. Der Dollarindex gab um 0,5 Prozent nach. Händler sahen aber nur ein Zwischentief vor möglicherweise weiteren Aufschlägen. Denn tendenziell stützt den Greenback weiter, dass die Zinsen länger als bisher gedacht auf dem erhöhten Niveau bleiben dürften.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,67 85,43 +0,3% +0,24 +18,0% Brent/ICE 89,60 89,35 +0,3% +0,25 +16,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bauten ihre jüngsten Gewinne noch etwas aus. Die Notierungen für Brent und WTI legten um bis zu 0,6 Prozent zu. Weiter trieb die Sorge vor Versorgungsproblemen im Zuge einer Eskalation im Nahen Osten wegen einer möglichen direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Die Opec hat ihre Förderkürzungen indes wie erwartet bestätigt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.298,47 2.300,71 -0,1% -2,24 +11,5% Silber (Spot) 27,09 27,20 -0,4% -0,11 +14,0% Platin (Spot) 938,55 935,50 +0,3% +3,05 -5,4% Kupfer-Future 4,23 4,19 +0,9% +0,04 +8,3%

Der Goldpreis legte weiter zu auf ein Rekordhoch. Der Preis für das Edelmetall stieg um 0,7 Prozent auf 2.298 Dollar je Feinunze. Einen klaren Auslöser für die Bewegung gebe es nicht, so die Rohstoffexperten der Commerzbank. Einige führten den Preisanstieg auf die Entwicklungen im Nahen Osten zurück, andere auf taubenhafte Äußerungen von US-Notenbankern. Aber keine Erklärung erscheine wirklich überzeugend.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Adriana Kugler geht davon aus, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird, ohne dass es zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung kommt, was Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichen würde.

AMAZON

streicht Hunderte Arbeitsplätze in seinem Cloud-Computing-Geschäft. Amazon Web Services kündigte an, mehrere hundert Stellen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und globale Dienstleistungen zu streichen und weitere Hunderte Stellen im Technologie-Team für stationäre Geschäfte.

WALT DISNEY

hat einen Sieg gegen den aktivistischen Aktionär Nelson Peltz und dessen erbitterten Kampf um Einfluss im Board des US-Unterhaltungskonzerns errungen. Nach Unternehmensangaben stimmten die Disney-Aktionäre für alle zwölf von Disney selbst nominierten Board-Mitglieder. Peltz' Versuch, selbst einen Sitz im Disney-Board zu ergattern, wurde damit abgeschmettert.

PARAMOUNT/STKYDANCE

Paramount und Skydance Media haben offenbar exklusive Fusionsverhandlungen aufgenommen. Wie mit der Situation vertraute Personen berichten, muss Paramount, u.a. Eigentümer des traditionsreichen Filmstudios, alle Gespräche mit anderen potenziellen Bietern in der Zeit auf Eis legen. In den vergangenen Monaten haben Warner Bros. und die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Interesse an Paramount oder Teilen davon bekundet.

SANOFI

hat eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung von etwa 4.000 Klagen im Zusammenhang mit dem Vorwurf erzielt, sein Sodbrennen-Medikament Zantac habe Krebs verursacht. Die Vereinbarung, die im vergangenen Monat mit den Anwälten der Kläger getroffen wurde, würde die derzeit bei allen US-Bundesgerichten außerhalb von Delaware anhängigen Zantac-Klagen wegen Körperverletzung beenden.

SK HYNIX

Der südkoreanische Chip-Konzern hat einen Bericht des Wall Street Journals bestätigte, wonach das Unternehmen im US-Bundesstaat Indiana eine 3,78 Milliarden US-Dollar teure Chipfabrik bauen will.

TESLA

erhöht die Gehälter der Spezialisten für künstliche Intelligenz (KI). Damit soll deren Abwerbung durch Unternehmen wie OpenAI abgewehrt werden, so der Vorstandsvorsitzende Elon Musk.

TSMC

Die kritischen Anlagen für die Halbleiterproduktion seien bei dem schweren Erdbeben am Mittwoch in Taiwan unversehrt geblieben, teilte der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips mit. Eine kleine Anzahl von Werkzeugen in einigen Anlagen sei beschädigt worden, aber keine kritischen Geräte, darunter alle Werkzeuge für die extreme Ultraviolett-Lithographie (EUV).

