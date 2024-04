The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2024ISIN NameXS2154347293 OMV 20/24 MTNXS2154325562 GR.CTY PROP. 20/24 MTNUS456837AP87 ING GROEP 19/24US748149AQ48 QUEBEC,PROV 19/24XS1979262448 DNB BANK 19/24 MTNXS2336188029 AGPS BONDCO 21/27 MTNXS2326954398 PIONEER REW. 21/24DE000DFK0J64 DZ BANK IS.A1607DE000HLB2TV7 LB.HESS.THR.CARRARA04S/20DE000A194DD9 M.B.INT.FIN. 18/24MTNAT000B121991 VB WIEN 19/UND FLRXS1979259220 MET.LIFE F.I 19/24XS1978668298 NIBC BANK 19/24 MTNXS1978200639 TOYOTA FIN. 19/24 MTNFR0011842913 ESSILORLUXOTTI. 14-24 MTNDE000HV2AK00 UC-HVB PF 1832DE000A161RR8 BAY.LAND.BOD.IS. 23/26XS1055101015 KOREA DEV.BK 14/24 MTNXS1974405893 CN SCE GROUP 19/24