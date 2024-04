FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 132,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,38 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem am Vortag teils unerwartet schwache US-Konjunkturdaten für Auftrieb bei den Kursen der Festverzinslichen gesorgt hatten. Im März hatte sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend eingetrübt.

Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell zudem in einer Rede bekräftigt, dass er nach wie vor eine Senkung der Leitzinsen in diesem Jahr erwartet. Powell machte deutlich, dass die Notenbank vor einer möglichen Leitzinssenkung weitere Konjunkturdaten abwarten wolle. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank zeigten die Aussagen von Powell wenig Auswirkungen. "Die am Geldmarkt eingepreisten Erwartungen für die Fed blieben wenig verändert", heißt es im Morgenkommentar.

Im weiteren Handelsverlauf am Donnerstag bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet. Unter anderem stehen Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in den USA im Fokus. Am Nachmittag werden wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwartet, bevor am Freitag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf dem Programm steht./jkr/lfi/mis