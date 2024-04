Globale Werbeplattform möchte ihren Beitrag zu einem transparenteren und datenschutzfreundlicheren Ökosystem für digitale Werbung leisten

Die globale Werbeplattform MGID (https://www.mgid.com) ist seit April offizielles Mitglied des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW). Ziel ist es, den Wissensaustausch im Bereich der digitalen Werbung zu fördern und gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen Innovationen voranzutreiben.

MGID hat sich auf das Segment Native Advertising spezialisiert und bietet Lösungen für Publisher, Advertiser und Agenturen. Im Fokus steht eine KI-basierte Technologie mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads unter Berücksichtigung der Brand Safety auszuspielen.

"Zu unseren zentralen Anliegen zählt das Thema Datenschutz beziehungsweise der Umgang mit personenbezogenen Daten in der digitalen Werbung", erklärt Swen Büttner, Managing Director Germany bei MGID. "Zusammen mit dem BVDW möchten wir dazu beitragen, in Deutschland ein transparenteres und datenschutzfreundlicheres Ökosystem für digitale Werbung zu schaffen. Es macht uns sehr stolz, jetzt Mitglied dieses wichtigen Interessenverbands zu sein und unser Netzwerk zu erweitern. Wir freuen uns darauf, uns mit unserer Expertise in den entsprechenden Fachkreisen, Fokusgruppen und Initiativen des BVDW einzubringen und damit auch zukünftige Entwicklungen aktiv mitzugestalten."

Ukrainisches Unternehmen mit 18 Standorten weltweit

MGID wurde in der Ukraine gegründet und hat dort auch seinen Hauptsitz. Weltweit ist das Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern an 18 Standorten präsent. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Berlin. Zu den Referenzen von MGID zählen Unternehmen und Marken wie The Coca-Cola Company, AirBnB, Citroën, International Business Times, Opera, Newsweek, Playmaker und Qatar Airways.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht.

