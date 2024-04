Mondsee (ots) -Mit dem Ende des Winters erwachen die Golfplätze zu neuem Leben. Der Frühling bringt milde Temperaturen und längere Tage mit sich, was ideale Bedingungen für eine Runde Golf im Freien schafft.Jetzt ist die ideale Zeit, um das Golfspiel nach der Winterpause wieder aufzufrischen. Golfer können ihre Fähigkeiten wieder in Schwung bringen, indem sie an Trainingsstunden teilnehmen oder einfach intensiv den Platz bespielen.Auf "Golf & Seen" präsentieren sich 9 wunderschöne Golfplätze samt 19 Golfhotels aus dem Salzkammergut und dem Salzburger Seenland, die die Leidenschaft für Golf mit der Schönheit von Seen verbinden. Diese einzigartige Plattform bietet Golfern die Möglichkeit, auf erstklassigen Golfplätzen in der Nähe von idyllischen Seen zu spielen. Durch die Kombination von Naturerlebnissen und erstklassigem Golfsport schafft "Golf & Seen" eine unvergleichliche Erfahrung für Golfliebhaber aller Spielstärken.3 Golfplätze stellen sich hier kurz vor:Golfclub Salzburg Eugendorf - ein 18-Loch Championcourse der neuen Generation. Malerisch in das Salzburger Land eingebettet, ist er eine golferische Herausforderung für den Könner und ein Abenteuer für den Golfeinsteiger. Das neue Golf & Cart-System bietet einen einzigartigen Service, den man sonst nur auf amerikanischen Spitzenplätzen findet. Eine besondere Atmosphäre bietet auch die fantastische Gastronomie und das sehenswerte Golfmuseum, das im Clubhaus untergebracht ist.Golfclub Salzkammergut - ein Klassiker der heimischen Golfplatz-Kultur. Zwischen Bad Ischl und St. Wolfgang liegt der 1933 gegründete Golfclub Salzkammergut inmitten intakter Natur und bietet dem Gast neben einer wunderbaren Aussicht auf die Umgebung auch ein technisch anspruchsvolles und abwechslungsreiches Spiel. Es stehen moderne Golf-Carts zur Verfügung. Die großzügige Driving-Range mit Bunker und Chipping Grün lädt zum Trainieren ein. Die Pros des Clubs gehen beim Unterricht ganz individuell auf die Bedürfnisse der Schüler ein.Golf Regau Attersee Traunsee - wo Golf und Genuss sich vereinen. Der 18 Loch Championship Course des Golf Regau Attersee Traunsee liegt im wunderschönen Salzkammergut an der Autobahnausfahrt Regau zwischen dem Attersee und Traunsee. Abwechslungsreiche breite Spielbahnen, begleitet von herrlichen Bachläufen und gesäumt von bewaldeten Geländekanten, bieten auch anspruchsvollen Spielern erlebnisreiche Runden. Oberösterreichs einzigartige Driving Range mit einer Länge von 300 Metern, großflächiger Shortgame Range mit Chipping- und Putting Greens und 3 ausgezeichneten Pros ermöglichen für jeden Golfer effektives Training aller Spielsituationen.Aktuelle Angebote sowie alle Infos rund um die Golfclubs & Golfhotels finden Sie unter: www.golfundseen.at . Hier können Sie auch die kostenlose "Golf & Seen Broschüre" bestellen. Diese wird Ihnen dann direkt nach Hause gesendet.Pressekontakt:ARGE Golf & Seenc/o Tourismusverband Mondsee-IrrseeDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270info@golfundseen.athttp://www.golfundseen.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165127/5749311