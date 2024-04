München (ots) -Bei "Wer weiß denn sowas?" fordert Moderator Kai Pflaume seine Kandidaten wieder zum fröhlichen Wettraten in zwölf Kategorien heraus. Auch in dieser Woche erwarten die Zuschauer amüsante Rateduelle, in denen sich zehn Prominente den spannenden Fragen mit überraschenden Antwortmöglichkeiten stellen. Da ist die Expertise der Profi-Rater Bernhard Hoëcker und Elton einmal mehr gefragt.Die 13 höchsten Wolkenkratzer Deutschlands ...?a) erreichen ihre Höhe nur durch hohe Antennenb) beherbergen nur Geschäfts- und Büroräumec) stehen in Frankfurt am MainFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Sport-Duell: Sportlicher Wochenauftakt mit Lea Wagner, die im Ersten die "Sportschau" und ab 8. April auch das Quiz "Frag mich mal was Leichteres" im Ersten moderiert. Beim Rateduell trifft sie auf ihren Kollegen Wolff-Christoph Fuss, Fußballfachmann bei Sky.· Wind-Duell: Über Ostern trieb der Schauspieler Hardy Krüger jr. im Vierteiler "Die Chemie des Todes" als Fischer in Schottland sein Unwesen. In Lüneburg dagegen spielt er in der Daily-Soap "Rote Rosen" wochentäglich seinen Charme aus. Bekannt wurde Krüger vor fast 30 Jahren als Windsurfer in "Gegen den Wind". Zum Rateduell trifft er auf seine damalige Kollegin aus der kultigen Surfer-Serie: Eva Habermann, die seit 2017 als Chefin ihrer eigenen Filmproduktionsfirma kreativ ist.· Fußball-Duell: Beide spielten in den 1990ern zusammen beim FC Bayern, waren später Trainer und sind heute gefragte Fußballexperten. "Sky"- Talker Dietmar "Didi" Hamann und "ran"-Experte Markus Babbel treffen sich zum sportlichen Rateduell.· Moderatoren-Duell: Als Duo präsentieren sie gemeinsam die Tanzshow "Let's Dance". Beim Wettraten treten Daniel Hartwich und Victoria Swarovski ohne Tanzschuhe, aber mit dem nötigen Ehrgeiz an.· Talent-Duell: Einige Jahre saßen Bruce Darnell und Sylvie Meis beide neben Dieter Bohlen in der Jury der Show "Das Supertalent". Nun gibt es für sie ein Wiedersehen ohne Bohlen - beim talentierten Super-Raten im "Wer weiß denn sowas?"-Studio.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 15. April Lea Wagner / Wolff-Christoph FussDienstag, 16. April Hardy Krüger jr. / Eva HabermannMittwoch, 17. April Dietmar Hamann / Markus BabbelDonnerstag, 18. April Daniel Hartwich / Victoria SwarovskiFreitag, 19. April Bruce Darnell / Sylvie MeisHätten Sie gewusst, dass ...die 13 höchsten Wolkenkratzer Deutschlands in Frankfurt am Main stehen?"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5749336