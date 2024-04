Seit dem 1. April 2024 ist Kiffen in Deutschland legal. Jede Person über 18 Jahren darf bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen. Zu Hause ist die Aufbewahrung der doppelten Menge erlaubt. Außerdem dürfen pro Haushalt drei Cannabispflanzen angebaut werden. Beim privaten Verkauf der Droge drohen allerdings weiterhin hohe Strafen - schließlich will der Staat beim Verkauf über die Umsatzsteuer mitverdienen. Das spielt den Cannabisunternehmen in die Karten. Bei welchem Hot-Stock Anleger jetzt einen ...

