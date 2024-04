Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich veröffentlichte Chinas führendes Medium "People's Daily" einen Artikel auf der Titelseite mit dem Titel "Climb 'High' to 'New' and Cultivate New Momentum for Development", in dem die neuen Errungenschaften der Guide Group in der Chip-F&E und -Produktion vorgestellt und gewürdigt wurden.Im Laufe der Jahre hat sich Guide Sensmart ("das Unternehmen") der technologischen Innovation verschrieben. Von Infrarot-Komponenten bis hin zu umfassenden optoelektronischen Systemen hat das Unternehmen ein führendes Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionssystem für die gesamte Infrarot-Industriekette aufgebaut:- 2014 wurden ungekühlte Infrarotdetektoren in die Serienproduktion aufgenommen;- 2015 wurden gekühlte Infrarotdetektoren in die Serienproduktion aufgenommen;- 2017 wurden hochleistungsfähige gekühlte einfarbige Megapixel-Infrarot-Detektorchips erfolgreich entwickelt;- 2021 wurden Megapixel-Doppelfarb-Doppelband-Infrarotdetektoren eingeführt und in Serie produziert;- Im Januar 2024 hat das Projekt "Schlüsseltechnologien und Industrialisierung der Herstellung von Hochleistungs-Infrarot-Detektionschips" die Prüfung des Expertengremiums der Akademie bestanden...Ausgestattet mit selbst entwickelten Infrarot-Detektorchips bietet das Unternehmen seinen Kunden eine Reihe von Geräten, Software und Lösungen, die unter anderem in den Bereichen Energie, Sicherheitsüberwachung, Industrieüberwachung, Smart Home und Nachtsicht im Freien eingesetzt werden können.Auf der Grundlage von Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) und großen Modellen (LM) hat Guide Sensmart beispielsweise ein neues intelligentes thermisches Online-Überwachungssystem für ein Wärmekraftwerk entwickelt, das die Effizienz der Inspektion erheblich verbessert und dem Personal mehr Komfort bietets "Früher musste das Personal Hunderte von Punkten im Heizkraftwerk überprüfen, was oft mehrere Tage dauerte." F&E-Leiter Cui von Guide Sensmart stellte vor: "Jetzt kann das Inspektionspersonal den Status aller Geräte in Echtzeit überwachen, während es im Kontrollzentrum sitzt."Guide Sensmart wird auch weiterhin auf technologische Innovation setzen und die Infrarottechnologie einsetzen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und professionellere, effizientere und bequemere Lösungen anzubieten.Informationen zu Guide SensmartGuide Sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte her und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das sich über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378433/Guide_Sensmart_production_line.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-sensmart-baut-f--e-und-produktionssystem-fur-gesamte-infrarot-industriekette-302108197.htmlPressekontakt:Guide Sensmart Marketingteam,+862781298784,enquiry@guide-infrared.comOriginal-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133851/5749354