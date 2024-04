Costco bietet seinen Mitgliedern nun Zugang zu Gewichtsverlustprogrammen an, einschließlich verschreibungspflichtiger Medikamente. Diese Dienstleistung wird in Zusammenarbeit mit einem Online-Gesundheitsdienstanbieter angeboten, um die Partnerschaft zwischen den Einzelhändlern zu erweitern. Mitglieder können das Programm zu vergünstigten Preisen abonnieren und dabei von diätetischer Beratung, Übungsplänen sowie Lebensstiländerungen profitieren, wobei die Medikamente jedoch nicht im Abonnement enthalten sind. Die Nachfrage nach bestimmten Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit ist zuletzt stark angestiegen. Trotz verpasster Erwartungen im zweiten Quartal bezüglich Einnahmen und eines insgesamten Rückgangs der Aktien um -6,4% im letzten Monat, expandiert der Einzelhandelsriese nun in den Gesundheitssektor - ein Schritt, der auch von anderen Großunternehmen wie Amazon und Walmart nachgeahmt wird.

