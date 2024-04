Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Seahawk Investments: Team-Erweiterung und neues Fondsprojekt



04.04.2024 / 10:08 CET/CEST

Seahawk Investments GmbH, ein spezialisierter Anbieter von innovativen Investmentlösungen, freut sich, die Erweiterung seines Teams durch Benedikt J. Schröder bekannt zu geben. Benedikt Schröder, der seit dem 1. April 2024 als Senior Portfolio Manager bei Seahawk Investments ist, bringt eine umfassende Erfahrung im Assetmanagement mit, die er in verantwortlichen Positionen bei renommierten Finanzinstitutionen, unter anderem bei Lazard Asset Management in Frankfurt und Bantleon AG in Zürich, gesammelt hat. Seine Expertise umfasst insbesondere die Analyse und das Management von Unternehmensanleihen, mit einem speziellen Fokus auf High Yield Anleihen, ein Bereich, in dem Seahawk Investments besonderes Potenzial sieht.



Benedikt Schröder (Foto copyright: Thomas Wieland) Unterstützung für den Long Short Fonds Der Seahawk Equity Long Short Fund, bekannt für seine fokussierte Anlagestrategie auf die Sektoren Energie und Transport, wird durch Schröders umfangreiches Wissen und Erfahrung wesentlich profitieren. Der Fund fokussiert sich auf attraktive risikoadjustierte Renditen und investiert opportunistisch in Aktientitel sowie besicherte und unbesicherte Anleihen, gestützt auf einen stringenten Risikomanagementprozess. Wesentliche Elemente sind das große KnowHow der Sektor-Experten der Muttergesellschaft in Singapur und die unternehmenseigene Bewertungsdatenbank. Neues Fondskonzept in der Planung Benedikt Schröder wird aber auch eine tragende Rolle bei der Entwicklung und Beratung eines neuen Fondskonzepts spielen, das für das zweite Halbjahr 2024 geplant ist. Dieser neue Fonds wird das bestehende Produktportfolio von Seahawk Investments sinnvoll erweitern und sich auf sehr attraktive Chancen bei Anleihen in den fokussierten Nischensegmenten Transport und Energie konzentrieren. "Benedikt Schröders beeindruckende Laufbahn und seine tiefe Marktkenntnis werden eine enorme Bereicherung für unser Team darstellen", sagte Hubertus Clausius, Managing Director der Seahawk Investments. "Seine Erfahrung im Bereich der High Yield Anleihen wird uns ermöglichen, unser Angebot zu diversifizieren und unsere erfolgreiche Anlagestrategie weiter zu stärken." "Ich habe mich für Seahawk Investments entschieden, weil ich von der tiefgreifenden Expertise und dem innovativen Ansatz des Unternehmens in den spezialisierten Märkten von Energie und Transport beeindruckt bin." erklärt Benedikt Schröder. "Die Möglichkeit, an der Spitze eines neuen Fondskonzepts zu stehen, das die attraktiven Chancen in den Bereichen der High Yield Anleihen nutzt, bietet eine spannende Herausforderung und die Aussicht, echten Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen. Die klare Vision und das Engagement von Seahawk für ausgezeichnete risikoadjustierte Renditen passen perfekt zu meinem beruflichen Werdegang und meinen Zielen." Für weitere Informationen über den Seahawk Equity Long Short Fund und die Investments GmbH besuchen Sie bitte https://www.seahawk-investments.com . Über Seahawk Investments GmbH Seahawk Investments GmbH ist ein eigentümergeführter Investment-Spezialist, der sich auf Absolute-Return und Multi-Asset-Strategien konzentriert. Mit einem Fokus auf die Sektoren Energie und Transport strebt Seahawk Investments danach, seinen Kunden durch innovative Anlagelösungen und ein solides Risikomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen zu bieten. Für Medienanfragen: Seahawk Investments GmbH

Hubertus Clausius

Bettinastr. 62, 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069.244044.11 E-Mail: jm@seahawk-investments.com



