Regensburg (ots) -Eulerpool Research Systems, einer der führenden Finanzdatenanbieter in Europa, kündigt einen bahnbrechenden Schritt in der Bereitstellung von Unternehmensinformationen an: die Einführung eines umfassenden Verzeichnisses mit Informationen zu über 50 Millionen privaten Firmeneinträgen. Mit dieser Erweiterung stärkt Eulerpool seine Position als Pionier im Bereich Finanzmarktdaten und Private Markets in Europa. Eulerpool Research Systems bietet sowohl Unternehmen als auch Privatanlegern einen beispiellosen Zugang zu detaillierten Finanz- und Firmendaten.Gründer und Geschäftsführer Michael C. Jakob: "Unser Ziel war es immer, den Finanzmarkt transparenter und zugänglicher zu machen. Mit unserem neuen Eulerpool Private Markets Verzeichnis bringen wir dieses Vorhaben auf ein neues Level. Nutzer haben nun Zugang zu einem Schatz an Finanzdaten und -informationen, der bisher unerreicht ist und können tiefergehende Analysen als je zuvor durchführen. Das stärkt Eulerpool Research Systems auf dem Weg, sich als global führender Anbieter von Finanzmarktdaten zu etablieren."Auf der Plattform Eulerpool.com stellt das Unternehmen einen Großteil aller Börsen- und Finanzinformationen kostenlos bereit. Darunter auch Echtzeitkurse, mehr als 30 Jahre Aktienkennzahlen in der Historie und bis zu zehn Jahre Schätzungen, Kursziele, Prognosen und Aktienanalysen. Eulerpool gilt laut Brancheninsidern derzeit als Geheimtipp in der Finanzbranche.Das Verzeichnis ermöglicht eine strukturierte Abfrage von Firmeninformationen über das Eulerpool Data API, visualisiert Daten durch das Widget API und bietet Exportmöglichkeiten im Rahmen eines Quartals-Abos. Ein spezielles Startup-Paket zu attraktiven Konditionen macht es auch für junge Unternehmen leicht, wertvolle Marktinformationen zu nutzen. Mit Daten zu mehr als 58 Millionen Unternehmen und über 530 Millionen Publikationen setzt Eulerpool neue Maßstäbe in der Datenaktualität, -qualität und -tiefe. Die Plattform aktualisiert Daten täglich für eine breite Auswahl an Ländern und bietet umfassende gesellschaftsrechtliche Informationen inklusive Historie.Unter https://eulerpool.com/unternehmen/DE/AlleAktien%20GmbH,Regensburg,HRB%2020055 werden beispielhaft sämtliche Informationen zum Unternehmen "AlleAktien GmbH" aufgeführt. Sämtliche Finanz- und Unternehmensdaten gibt es auch als API. Eulerpool ist offen für Anfragen und Kollaborationen aller Art, beispielsweise wenn auch andere Unternehmen eine eigene Unternehmensdatenbank aufbauen wollen.Dank der tiefen Datenanalyse, die finanzielle sowie Marketing- und Technologie-Kennzahlen umfasst, ermöglicht es die Plattform ihren Nutzern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Der komplette und transparente Quellennachweis, leistungsfähige Suchfunktionen und die intuitive Datenvisualisierung sind dabei essenziell. Eulerpool trägt mit dieser Innovation zur Demokratisierung der Aktienanalyse bei, indem es Werkzeuge anbietet, die bisher exklusiv für große Investmentbanken zugänglich waren. Dies bestärkt auch Privatanleger darin, eigenständige und professionelle Analysen durchzuführen, um unterbewertete Aktien zu identifizieren."Eulerpool muss als Anbieter von Finanzdaten und Finanzkennzahlen das ganze Spektrum abdecken: Aktien, Anleihen, Optionen, Derivate, Crypto, News und auch Private Markets. Dabei ist egal, ob es um Reference Data, Pricing Data, Fundamentals, Sentiment Analysis oder ESG Daten geht. Durch unsere kontinuierliche Arbeit an der Verbesserung und Erweiterung unseres Angebots möchten wir das Ungleichgewicht auf dem Aktienmarkt korrigieren und jedem den Zugang zu professionellen Analysewerkzeugen ermöglichen. Die Einführung unseres Firmenverzeichnisses ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung", sagt Michael C. Jakob.Mehr Informationen zu Eulerpool:- Eulerpool Terminal für Investoren, Analysten und Anleger: https://eulerpool.com/- Erstklassige Finanzdaten für Unternehmen: https://eulerpool.com/data-analyticsPressekontakt:Eulerpool Research SystemsVertreten durch: Michael C. JakobE-Mail: presse@eulerpool.comhttps://eulerpool.com/Original-Content von: Eulerpool Research Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170009/5749389