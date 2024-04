DER AKTIONÄR hat bereits am Mittwoch auf einen möglichen Ausbruch bei der Mercedes-Benz-Aktie in dieser Woche hingewiesen. Am heutigen Donnerstag - früher als erwartet - ist es nun soweit. Der Kurs schnellt kurz nach Handelsbeginn in die Höhe. Das sind nun die nächsten Ziele.Seit Anfang März befand sich die Mercedes-Benz-Aktie in einer Seitwärtsbewegung und bildete dabei eine symmetrische Dreiecksformation aus. Mit dem heutigen Kurssprung von rund zwei Prozent ist ihr nun der Ausbruch aus dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...