Hannover (ots) -- Bestehender Pflegestandort in zentraler Lage wird saniert und zukunftsfähig ausgerichtet- Langfristiger Vertrag über eine Mietfläche mit rund 5.800 m2 und 103 Service-Wohnungen mit erfahrenem Pflegeanbieter RENAFAN geschlossen- Bis Ende des Jahres entsteht ein Komplexstandort mit ganzheitlichen geriatrischenPflegeangebotenDer Pflegeimmobilienspezialist Carestone hat die Seniorenwohnanlage in der Zollstaße 6-7 in Magdeburg langfristig an die RENAFAN GmbH vermietet, die diese unter dem Namen "ServiceWohnen Elbinsel" weiterführt. Der abgeschlossene Mietvertrag für die 103 Service-Wohnungen ist Teil eines Konzeptes, das altersgerechten Wohnraum modernisiert, in zentraler Lage erhält und den Pflegestandort zukunftsfähig aufstellt. Die gesamte Wohnanlage wird in enger Kooperation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Betreiber Zug um Zug saniert. Gemeinsam mit demAngebot der stationären Pflege im direkt angrenzenden Gebäude bietet RENAFAN damit einganzheitliches Versorgungskonzept für Menschen der Generation 65+. Carestone hat die ersten 41 Apartments bereits erfolgreich saniert, umgestaltet und an RENAFAN übergeben.In Anbetracht des demografischen Wandels und der Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum bieten etablierte Häuser an urbanen Standorten eine ganz besondere Perspektive für Bewohnerinnen und Bewohner, Betreiberunternehmen, Investorinnen und Investoren und Städte. So auch beim "ServiceWohnen Elbinsel". Carestone hatte die Seniorenwohnanlage an der Zollstraße übernommen, um sie sukzessive zu sanieren und die Voraussetzungen für ein attraktives Wohn- und Betreuungsangebot zu schaffen. "Die herausragenden Vorteile dieses etablierten Seniorenstandortes, seine erstklassige Lage auf der Elbinsel und seine lange Geschichte sowie die wertvollen Synergien durch das unmittelbar angrenzende stationäre Angebot werden in vollem Umfang zum Tragen kommen. Gleichzeitig übernimmt mit RENAFAN ein sehr erfahrener Pflegeanbieter die Geschicke des Seniorenwohnens. All das wird den Pflegestandort nachhaltig stärken", erklärt Ralf Licht, CDO der Carestone Gruppe. Das neu geschaffene "ServiceLeben Elbinsel" wird zum Ende des Jahres 91 Plätze in der stationären Pflege, voraussichtlich 20 Tagespflegeplätze und 103 Service-Wohnungen umfassen. "Aufgrund der starken Belegung des Hauses war es uns besonders wichtig, dass alle baulichen Maßnahmen unter größtmöglicher Rücksichtnahme stattfinden", berichtet Licht. "Die Gespräche hierfür haben weit vor der ersten Sanierung stattgefunden, weil wir die bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner transparent und individuell einbeziehen wollten. Ihre Gedanken und Anregungen haben wir in unserem Projektplan entsprechend berücksichtigt."Altersgerechtes Wohnen mit Ausblick und bester AnbindungDie Bewohnerinnen und Bewohner der Service-Wohnungen profitieren zukünftig von der Kombination aus modernem Seniorenwohnkonzept, einer hochattraktiven Lage und allen innerstädtischen Annehmlichkeiten. Das Gebäude befindet sich auf der Elbinsel. Die Wohnungen entlang der Zollstraße bieten unmittelbaren Blick auf die Altstadt, Zollelbe und Strombrücke. Angebote des täglichen Bedarfs sind ebenso fußläufig erreichbar wie solche der medizinischen Versorgung. Der ÖPNV verbindet das Haus in nur wenigen Minuten mit Stadtzentrum, Dom oder Opernhaus. Gleichzeitig erschließt die jüngst eröffnete Kaiser-Otto-Brücke den unmittelbaren Zugang in den Stadtpark. So liegt das Servicewohnen gleichermaßen ruhig und zentral. Auf einer Fläche von rund 5.800 Quadratmetern bieten die lichtdurchfluteten Apartments zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und die Freiheit eines eigenen Zuhauses gleichermaßen. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 49 und 62 Quadratmetern und sind für Ein- bis Zweipersonenhaushalte konzipiert. Alle Wohnungen verfügen über zwei Zimmer und einen eigenen Balkon. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen erfolgen schrittweise und in enger Abstimmung. Sie umfassen eine seniorengerechte Renovierung aller Räume, unter anderem mit dem Einbau neuer Küchen und der Installation eines Schwesternrufes.Etablierter Betreiber erweitert PortfolioRENAFAN mit Hauptsitz in Berlin gehört mit fast 30 Jahren Erfahrung und über 90 Standorten zu den führenden Pflegeanbietern in Deutschland. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen ganzheitlichen Pflegeansatz aus, der sektorenübergreifende Versorgungsmodelle an einem Standort bündelt - so, wie es jetzt auch in der Zollstraße geschieht. Allein in Deutschland vertrauen täglich über 5.000 Seniorinnen und Senioren auf die zuverlässige Versorgung durch die 3.400 Mitarbeitenden des Unternehmens. Weitere Standorte RENAFANs befinden sich in China und Österreich. "Durch die Einbindung der Service-Wohnungen erweitern wir unser Angebot auf der Elbinsel absolut sinnvoll und schaffen wertvolle Synergien. Für unsere Kunden und Kundinnen schaffen wir damit in vertrauter Umgebung eine komfortable Wohnatmosphäre mit genau dem Grad an individueller Unterstützung, den sie benötigen", freut sich Shaodong Fan, Geschäftsführer der RENAFAN GmbH.Unter https://www.renafan.de/servicewohnen/servicewohnen-elbinsel können sich Interessierte über alle Vorzüge der neuen Senioren-Wohnanlage informieren. Beratungsgespräche können unter 0162 1554629 vereinbart werden.Über CarestoneDie Carestone Gruppe plant, baut und vermarktet Senioren- und Pflegeimmobilien als Kapitalanlage. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, einem platziertem Projektvolumen von rund 3 Milliarden Euro, über 20.000 geschaffenen Pflegeplätzen und mehr als. 18.000 verkauften real geteilten Pflegeapartments ist Carestone der marktführende Entwickler und Anbieter von Senioren- und Pflegeimmobilien in Deutschland. 2023 wurde ihm vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) der Titel "Arbeitgeber der Zukunft" verliehen. Im selben Jahr wurde Carestone von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY als "Unternehmen des Jahres" ausgezeichnet und erhielt diesen Titel 2024 erneut. Darüber hinaus gehört Carestone laut einem Morningstar Sustainalytics Ratings in der Kategorie Nachhaltigkeit weltweit zu den besten sechs Prozent der bewerteten Immobilien-Projektentwickler.Pressekontakt:Stefan SchlichtingUnternehmenskommunikationT: 0511 26152-251E: s.schlichting@carestone.comOriginal-Content von: Carestone Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160324/5749422