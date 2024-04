Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Die Strategie zielt darauf ab, bis 2030 über 39 Millionen Besucher anzuziehen und der Tourismussektor soll 90 Milliarden AED zum BIP der VAE beitragen.Die Tourismusstrategie 2030 wird 178.000 neue Arbeitsplätze schaffen, das Angebot an Hotelzimmern auf 52.000 erhöhen und die Zahl der internationalen Übernachtungsgäste auf über 7 Millionen steigern.Seine Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, hat die neue Tourismusstrategie 2030 für das Emirat genehmigt. Der ehrgeizige Plan, der vom Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) geleitet wird, signalisiert eine neue Ära der Expansion und strategischen Entwicklung im Reise- und Tourismussektor.Die Strategie zielt darauf ab, die Besucherzahlen von knapp 24 Millionen im Jahr 2023 auf 39,3 Millionen im Jahr 2030 zu steigern (Übernachtungen und Tagesbesuche), was einem jährlichen Wachstum von 7 % entspricht. Darüber hinaus ist geplant, den Beitrag des Tourismus- und Reisesektors zum BIP der VAE erheblich zu steigern, und zwar von rund 49 Mrd. AED im Jahr 2023 auf 90 Mrd. AED jährlich bis 2030.Die Strategie wird bis 2030 schätzungsweise 178.000 neue Arbeitsplätze schaffen, da die gesamte Tourismusinfrastruktur entwickelt wird, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Sie will die Zahl der internationalen Übernachtungsgäste von 3,8 Millionen im Jahr 2023 auf 7,2 Millionen im Jahr 2030 fast verdoppeln, das Angebot an Hotelzimmern von 34.000 im Jahr 2023 auf 52.000 im Jahr 2030 erhöhen und das Segment der Ferienhäuser weiter ausbauen, um die Unterkunftsmöglichkeiten zu diversifizieren.S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: "Die Tourismusstrategie 2030 ist ein entscheidender Moment auf Abu Dhabis Transformationsreise und ein wichtiger Hebel in unserer laufenden Entwicklung. Die gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern erarbeitete Strategie unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Förderung von nachhaltigem Wachstum und strategischer Entwicklung in der Reise- und Tourismusbranche. Durch sorgfältig ausgearbeitete Initiativen, die wirtschaftliche Chancen erschließen, unsere unverwechselbare Kultur stärken und das Wertangebot des Emirats verbessern, legen wir den Grundstein für eine lebendige und wohlhabende Zukunft, die Generationen überdauert."Förderung eines nachhaltigen Wachstums über vier strategische SäulenUm die Ziele der Strategie zu erreichen, wurden 26 Schlüsselinitiativen in vier strategischen Säulen festgelegt: Angebot und Aktivierung der Stadt; Werbung und Marketing; Infrastruktur und Mobilität; und Visa, Lizenzen und Vorschriften. Diese Säulen bilden das Fundament des umfassenden Ansatzes von Abu Dhabi zur Verwirklichung seiner ehrgeizigen Tourismusziele und zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums in diesem Sektor.Die Initiativen werden durch die gemeinsame Vision von DCT Abu Dhabi, dem Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), dem Department of Municipalities and Transport (DMT), der Abu Dhabi Airports Company (ADAC) und anderen wichtigen staatlichen und privaten Akteuren, die eine strategische Rolle bei der Verwirklichung der touristischen Vision von Abu Dhabi spielen, ermöglicht.Die erste Säule, Offering and City Activation, zielt darauf ab, das Gesamterlebnis der Gäste durch die Vorstellung zusätzlicher kultureller Stätten, Themenparks, Einzelhandelsangebote und neuer Hotelketten weiter zu verbessern. Insgesamt wird der Veranstaltungskalender des Emirats mit ganzjährig stattfindenden Konzerten, Festivals und Familienveranstaltungen aufgewertet. Die Gastronomielandschaft wird sich erheblich diversifizieren und ein breiteres Angebot bieten, einschließlich der Einführung von Kochschulen und Ausbildungsprogrammen.DCT Abu Dhabi wird auch seine Promotion und Marketing Anstrengungen mehr als verdoppeln, seine internationale Reichweite von 11 auf 26 Märkte ausweiten und die Synergien innerhalb des Tourismus-Ökosystems von Abu Dhabi verbessern. Darüber hinaus wird das Unternehmen strategische globale Partnerschaften mit Medien und bekannten Marken eingehen, um aufmerksamkeitsstarke, marktspezifische Inhalte über verschiedene Kontaktpunkte hinweg zu erstellen.Die Säule der Strategie Infrastruktur und Mobilität wird die Verfügbarkeit von Hotelzimmern in verschiedenen Kategorien erhöhen, darunter barrierefreie und luxuriöse Optionen, Glamping und Aufenthalte auf dem Bauernhof. Durch die wertvolle Zusammenarbeit wird das Emirat Straßen, öffentliche Verkehrsmittel und die Infrastruktur verbessern, das Reisen innerhalb des Landes vereinfachen und den Zustrom von Besuchern durch die Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten lokaler und internationaler Fluggesellschaften fördern.Und schließlich werden sowohl die Erfahrungen der Besucher als auch die Abläufe in der Tourismusbranche durch gestraffte Visa-, Genehmigungs- und Regulierungsverfahren erheblich verbessert. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsbehörden werden verbesserte Plattformen und Verfahren die Fristen für alle Anträge und Genehmigungen verkürzen, um die Geschäftstätigkeit zu erleichtern und Investitionen anzuziehen.Aufbauend auf dem Erfolg von 2023Im Jahr 2023 verzeichnete der Tourismussektor von Abu Dhabi einen bemerkenswerten Aufschwung und begrüßte fast 24 Millionen Besucher. Der Anstieg der Hotelgäste um 27 % und der internationalen Gäste um 54 % stärkte die Wirtschaft mit einem Beitrag von rund 49 Mrd. AED zum BIP der VAE.Ankünfte aus wichtigen internationalen Märkten wie Indien, Russland, dem Vereinigten Königreich, China und dem Königreich Saudi-Arabien spielten im Jahr 2023 eine entscheidende Rolle, neben den Zahlen, die durch das pulsierende Angebot des Emirats mit mehr als 150 Veranstaltungen, seine unberührten Strände und Naturlandschaften sowie seine kulturellen Stätten wie Qasr Al Hosn, Qasr al Watan und die Sheikh Zayed Grand Mosque angezogen wurden, die mehr als 8,7 Millionen Besucher anzogen. Das Angebot an Museen, Kulturfestivals und Kunstausstellungen verzeichnete rekordverdächtige Besucherzahlen im Louvre Abu Dhabi und bei der Eröffnung der öffentlichen Kunstausstellung Manar Abu Dhabi, was die vielfältige Anziehungskraft des Emirats unterstreicht.Die Besucherzahlen wurden durch einen 44%igen Anstieg der MICE-Veranstaltungen (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) weiter gesteigert. Mit 960.000 Delegierten bei 2.477 Veranstaltungen, die Abu Dhabis Attraktionen und gastronomische Angebote erkundeten, verzeichnete der Gastronomiebereich einen Umsatzanstieg von 21 %. Darüber hinaus haben herausragende Unterhaltungsveranstaltungen wie das MOTN Festival und der Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix sowie kulturelle Meilensteine wie das Al Hosn Festival und das Liwa Festival Abu Dhabis Position als globales Zentrum für Freizeit und Tourismus weiter gefestigt.Über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi: Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism, DCT) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.Die Vision von DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, Innovation und unvergleichlicher Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, bahnbrechende Initiativen und kreatives Denken repräsentiert wird.Wenn Sie mehr über die Tourismusstrategie 2030 erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website: https://dct.gov.ae/en/who.we.are/tourism.strategy.2030.aspxWeitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.aeand visitabudhabi.aeVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2379046/DCT_Abu_Dhabi_Tourism_Strategy_2030.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378978/DCT_Abu_Dhabi_Chairman_HE_Mohamed_Khalifa_Al_Mubarak.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ministerium-fur-kultur-und-tourismus---abu-dhabi-will-die-tourismusstrategie-2030-umsetzen-um-das-nachhaltige-wachstum-des-emirats-als-globales-tourismusziel-zu-sichern-302107694.htmlPressekontakt:Reem Jrade,Kundenbetreuerin,Hill and Knowlton,Reem.jrade@hillandknowlton.com,+971 52 1433 869Original-Content von: The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129507/5749414