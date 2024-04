Würzburg (ots) -- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl präsentieren im Gartenkatalog MY HOME GARTEN inspirierende Trends für die Outdoor-Saison 2024- Umweltfreundliche Materialien wie Eschenholz kreieren nachhaltige Wohnakzente- Maritimes Feeling im Sylt-Style bringt den Urlaub nach HauseDer Sommer steht in den Startlöchern und mit ihm eine Fülle an Trendhighlights für den Outdoorbereich. Im neuen MY HOME GARTEN KATALOG präsentiert XXXLutz Ideen für Garten, Balkon und Terrasse. Von dekorativen Accessoires wie Outdoorteppichen bis hin zu stylishen Loungemöbeln gibt es eine Fülle an Inspiration für die Draußenzeit zu entdecken.Ein Haus am Meer: XXXLutz zeigt maritime Outdoor-HighlightsMaritimes Feeling mit Sylt-Flair lässt sich jetzt im eigenen Garten erleben. Mit dabei: Kissenhüllen mit maritimen Prints, Vasen mit Geflecht-Elementen und stylishe Outdoorteppiche. Absolutes Highlight im Sylt-Look: Loungemöbel mit Seilbespannung und passend dazu: Dekor in Naturtönen. Von Ambiente-Kissenhüllen aus reiner Baumwolle bis zu Außenleuchten aus Geflecht ist alles für das Urlaubsfeeling dabei.Lange Sommerabende mit Freunden genießenFlexibel kombinierbare Modulmöbel laden zum gemeinsamen Relaxen an warmen Sommerabenden ein. Für eine stimmige Beleuchtung beim Outdoor Dining sorgen Geflecht-Solarleuchten oder Lichterketten. Ausziehbare Dinner-Tafeln sind optimal für das Feiern in großer Runde. Markus Kaminski, Wareneinkauf Gartenmöbel sagt: "Eine stimmige Beleuchtung entsteht durch mehrere indirekten Lichtquellen und verleiht nicht nur jedem Outdoorbereich ein ganz besonderes Flair, sondern ist auch wichtig für den Wohlfühlfaktor!"Colorful Summer: inspirierende Urlaubsfarben für einmaliges Beach FeelingDiesen Sommer haben Farben ihren großen Auftritt: Erfrischendes Türkis oder exotische Peach-Töne - eine aufregende Farbpalette verwandelt den Garten in ein exklusives Strand-Resort. Outdoormöbel mit Wow-Faktor präsentieren sich mit Seilbespannung in Türkis. "Je bunter, desto besser: Gartenrelaxliegen und Klappsessel gibt es jetzt in aufsehenerregenden Farbtönen, die besonders in Kombination ein tolles Bild abgeben", sagt Manuela Jäger aus dem Garten-Kreativteam. Kissenhüllen mit Prints von exotischer Flora und Fauna setzen Akzente auf Gartenmöbeln und sorgen für Gemütlichkeit.Natürliche Wohnakzente setzenMit XXXLutz wird vielfältiger Outdoor-Lifestyle möglich: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl bieten dafür ein großes Sortiment an umweltbewussten Gartenmöbeln. "Möbel aus der heimischen Esche sind nicht nur einmalig schön, sondern auch robust", unterstreicht Kaminski. Jute-Teppiche überzeugen ebenso mit Wohlfühlfaktor: Die biologisch abbaubare und recycelbare Pflanzenfaser kreiert einen Wohlfühl-Look im Außenbereich. XXXLutz unterstützt die gemeinnützige Stiftung TREES4TREES: Recyceltes Teakholz wird in qualitativen Fertigungsverfahren wiederaufbereitet und zu einem neuen Möbelleben erweckt. Mit dem verwendeten Teakholz werden Aufforstungsaktionen unterstützt.Die XXXLutz-Trendsetter bieten Inspiration für einen Traumsommer im FreienOb Garten, Balkon oder Terrasse: Die neue XXXLutz-Outdoor-Kollektion bietet eine Vielfalt an sommerlichen Einrichtungsideen. Markus Kaminski, der für den Wareneinkauf Gartenmöbel Deutschland verantwortlich ist, und Manuela Jäger, Werbe-Koordinatorin für Scribble und kreative Produktdarstellung, präsentieren alles, was zu einem einmaligen Sommer im Freien dazugehört.Jetzt weitere Wohntrends entdeckenDie XXXLutz Möbelhäuser und der Onlineshop - www.xxxlutz.de - laden zum Entdecken von trendigen und qualitativ hochwertigen Gartenmöbeln zu attraktiven Preisen ein.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. 