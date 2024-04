FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES HOWDEN JOINERY PRICE TARGET TO 1010 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 220 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS 4IMPRINT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 7365 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 145 (125) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1200 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1200 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES PAGEGROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 520 (460) PENCE - UBS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 395 (375) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'NEUTRAL'



