Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga- Das "tipico Topspiel der Woche" in Dortmund im Anschluss ab 17:30 Uhr mit Tabea Kemme, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann- Exklusiv mit Sky Q: Heidenheim - Bayern, Dortmund - Stuttgart und Karlsruhe - St. Pauli in UHD/HDR, das Bundesliga-Topspiel zusätzlich in Dolby-Atmos®- Die 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live, unter anderem mit HSV - Kaiserslautern, KSC - St. Pauli und Hannover - Schalke- Die Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky oder WOW Unterföhring, 4. April 2024 - Die Bundesliga-Saison 2023/24 geht in ihre heiße Phase. Sieben Spieltage vor dem Ende versprechen insbesondere das Rennen um die Königsklasse und der Kampf gegen den Abstieg Spannung bis zum Schluss. An diesem Samstag überträgt Sky Sport die Partien der ersten fünf sowie der vier letztplatzierten der Tabelle live und exklusiv. Die sechs Begegnungen stehen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Bundesliga live.Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer*innen auf den Bundesliga-Samstag ein. Mit von der Partie sind dann Spitzenreiter Bayer Leverkusen, der Tabellenzweite Bayern München sowie der Fünfte RB Leipzig, die allesamt auswärts antreten müssen. Während die Werkself bei Union Berlin auch im 41. Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen bleiben will, geht es für den Rekordmeister nach der Niederlage im Klassiker am Samstag nun auf die Ostalb zum 1. FC Heidenheim. Die Leipziger müssen beim SC Freiburg ran, der das erste Heimspiel seit der Bekanntgabe von Christian Streichs Rücktritt zum Saisonende bestreitet.Komplettiert wird der Samstagnachmittag von zwei direkten Duellen im Tabellenkeller. Für den 1. FC Köln ist gegen den VfL Bochum ein Heimsieg fast schon Pflicht. Mit einem Dreier würden die Rheinländer bis auf vier Punkte an das rettende Ufer heranrücken, bei einer Niederlage könnte sogar der Relegationsplatz schon in weite Ferne geraten - dann nämlich, falls der 1. FSV Mainz 05 im Parallelspiel gegen den SV Darmstadt gewinnt. Für die Lilien ist es wohl die letzte Chance, mit einem Auswärtserfolg noch einmal in das Rennen um den Klassenerhalt einzugreifen.Dortmund gegen Stuttgart am SamstagabendAb 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum "tipico Topspiel der Woche" in Dortmund, wo der Tabellenvierte den Dritten empfängt. Der BVB will den Schwung des ersten Sieges in München seit zehn Jahren ins Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mitnehmen und den fünften Liga-Sieg in Folge feiern. Die Schwaben sind seit neun Spielen ungeschlagen und konnten die beiden bisherigen Aufeinandertreffen mit dem BVB in dieser Saison für sich entscheiden, die jedoch beide in Stuttgart stattfanden.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.Alles rund um den Spieltag bei Sky SportEröffnet wird der Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr von "Guten Morgen Fans!", dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Los geht es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr mit "Erste 11 - so könnten sie spielen" auf Sky Sport News. Ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" mit Patrick Helmes und Thomas Reis genauer auf die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen gezeigt wird.Michael Leopold und Patrick Helmes führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg, ab 19:30 Uhr die von VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach.Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer*innen zur Fußballdebatte "Sky90", in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast ist. Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die 2. Bundesliga mit HSV - Kaiserslautern, KSC - St. Pauli und Hannover - SchalkeVon Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 28. Spieltags live, acht davon exklusiv. Am Samstagnachmittag treffen der HSV und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander, am Abend dann der Karlsruher SC und Spitzenreiter FC St. Pauli. Am Sonntag ist unter anderem der FC Schalke bei Hannover 96 zu Gast.Die Bundesliga und mit Sky oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Exklusiv mit Sky Q stehen zudem das "tipico Topspiel der Woche" sowie ein ausgewähltes Spiel des Nachmittags live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Topspiel am Samstagabend präsentiert Sky Sportdarüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Das Bundesliga-Wochenende bei Sky:Donnerstag:15:30 Uhr: "Erste 11 - so könnten sie spielen" auf Sky Sport News20:00 Uhr: "Matchplan" zu Borussia Dortmund - VfB Stuttgart auf Sky Sport NewsFreitag:18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 321:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Peter Fischer" auf Sky Sport Bundesliga22:00 Uhr: "Deine Vorschau" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen auf Sky Sport BundesligaSamstag:9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 514:00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga15:15 Uhr: 1. FC Heidenheim - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 315:15 Uhr: SC Freiburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 415:15 Uhr: 1. FC Köln - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 515:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 617:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217:30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" Borussia Dortmund - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Karlsruher SC - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD21:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSonntag:9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 416:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga23:00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport BundesligaMontag:18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga