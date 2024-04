Dogwifhat steigt 20 % trotz Krypto-Crash: Diese Meme-Coins haben mehr Potenzial

In Zeiten einer allgemeinen Marktkorrektur scheint ein Blick auf die jüngste Performance besonders wertvoll. Solche Marktabschwünge offenbaren nämlich die tatsächliche Marktlage, überhitzte Kurse bei schlechten Assets kühlen sich stärker ab. Während eines breiten Ausverkaufs trennt sich also bestenfalls die Spreu vom Weizen. Die Assets, die als starke Ausreißer sich behaupten, werden offensichtlich. Diese Assets mit relativer Stärker sind diejenigen, die trotz des allgemeinen Marktabschwungs gut abschneiden oder deren Verluste minimal sind. Das starke Abschneiden ist ein Indikator für ihre Robustheit und Attraktivität für Investoren.

Nach dem Ende eines solchen Crashs und bei einem neuen Aufwärtstrend, neigen diese starken Ausreißer dazu, für Wochen eine überdurchschnittliche Performance zu zeigen. Investoren, die diese Periode nutzen, um jene Assets zu identifizieren, die relativ gut abschneiden oder sich schneller erholen, könnten von deren anschließender Outperformance profitieren.

Befolgen wir diesen Ansatz im Marktsegment der Meme-Coins fällt aktuell der Blick auf Dogwifhat - denn trotz breiter Marktkorrektur konnte WIF in den letzten sieben Tagen noch 20 Prozent an Wert gewinnen. So sehen wir auch im folgenden Chart eine gesunde Korrektur, die eine Einstiegschance bieten könnte.

Setzt sich relative Stärke fort, könnte Dogwifhat nach Abschluss der Korrektur weiter steigen. Aktuell beläuft sich hier die Marktkapitalisierung auf 3,75 Milliarden US-Dollar, was gleichbedeutend mit Marktrang 34 ist.

Dennoch ist Dogwifhat (WIF) zweifelsfrei bereits gut gelaufen - 10x Renditen oder mehr gibt es hier voraussichtlich nicht mehr. Spekulative Anleger schichten erneut auch Kapital um und setzen auf neue Meme-Coins mit Multibagger-Potenzial. Die beiden folgenden Projekte zeigten zuletzt ein ansprechendes Momentum und könnten hier einen Blick wert sein.

Dogecoin20 (DOGE20)

Investoren zeigen aktuell ein starkes Interesse daran, ihre Profite aus bekannten Kryptowährungen in frische Meme-Coins zu reinvestieren. Denn jeder möchte erneut sein initiales Inveastment vervielfachen. Ein besonders begehrtes Ziel ist der Vorverkauf des Dogecoin20, der bereits weit mehr als 10 Millionen US-Dollar an Investitionen angezogen hat. Auf den ersten Blick scheint Dogecoin20 ein Nachahmer des berühmten Dogecoins, erkennbar an seinem Namen und dem charakteristischen Hundelogo, das eine klare Verbindung zum originalen Memecoin herstellt. Damit soll Aufmerksamkeit generiert werden. Schließlich ist der DOGE die bekannteste Marke im Bereich der Meme-Coins.

Doch hinter der Fassade offenbart Dogecoin20 deutliche Unterschiede, etwa durch die Implementierung auf der Ethereum-Blockchain, was das Projekt als umweltschonend und energieeffizient bewirbt. Ein weiteres zentrales Feature von Dogecoin20 ist das innovative Staking-Programm, das Investoren die Möglichkeit bietet, ein passives Einkommen zu erzielen. Aktuell winkt hier eine Staking-Rendite von über 60 Prozent APY. Darüber hinaus ist das Angebot an Dogecoin20-Token bewusst begrenzt gehalten, um eine Inflation zu verhindern und den Wert des Tokens zu steigern. Mit dem öffentlichen Handelsstart am Dogecoin-Day steigt bereits die Fantasie.

Slothana (SLOTH)

Ein weiterer Meme-Coin mit Hype-Potenzial könnte der Folgende sein - denn die Send-to-Presale folgen einem innovativen Ansatz. Der Markt zielt aktuell genau auf diese Konzepte, vornehmlich auf der Solana-Blockchain. Slothana folgt einem innovativen Ansatz in der Einführung von Kryptowährungen, indem es Airdrops anstelle des traditionellen Vorverkaufs wählt. SLERF hat diesen Trend gesetzt und damit massiv Aufsehen erregt. Weitere Projekte folgten. Mit Slothana gibt es jetzt den nächsten Faultier-Meme-Coin, der SLERFs Erfolg nachahmen möchte.

Beim neuen Send-to-Presale ist für die Anleger eine direkte Überweisung von Solana-Token an eine festgelegte Wallet-Adresse möglich, woraufhin die Teilnehmer im Austausch Slothana-Token durch einen Airdrop erhalten. Hierbei entspricht ein $SOL einer Menge von 10.000 $SLOTH. Diese Methode unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Presales, da sie den oft komplizierten Erwerbsprozess über spezialisierte Webseiten umgeht und somit eine einfache und direkte Art der Teilnahme bietet. Schon weit mehr als 7 Millionen US-Dollar konnte das Team einsammeln - viel Zeit dürfen Anleger somit nicht mehr verstreichen lassen.

