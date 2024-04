© Foto: Shotshop | Bassi - picture alliance



Auch am Donnerstag kann sich Gold auf ein neues Allzeithoch steigern. War es das bereits oder hat das Edelmetall noch Luft nach oben?Der Höhenflug von Gold scheint auch am Donnerstag kein Ende zu nehmen. Zwar notiert das Edelmetall zur Stunde mit leichten Verlusten, im Handel am frühen Morgen wurde mit 2.304,77 US-Dollar am Spot-Markt aber ein weiteres Allzeithoch markiert. Viele Experten stellt die derzeit große Beliebtheit von Gold vor ein Rätsel, denn die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen US-Anleiherenditen sollten das Edelmetall eigentlich ausbremsen. Auch im Hinblick auf Konjunktur- und politische Risiken gab es zuletzt keine neuen Entwicklungen - mit Ausnahme dessen …