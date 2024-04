NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Das Wachstum der Patientenzahl des Dialyseanbieters habe sich nach Corona nicht verbessert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit seien Hoffnungen, die Patienten, deren Zahl durch erhöhte Sterblichkeit vermindert worden war, könnten wieder mehr werden, nicht erfüllt worden. Hinzu komme der Bremseffekt durch medikamentöse Therapien./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 00:15 / BST



ISIN: DE0005785802

