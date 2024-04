Sölden (ots) -Design-Star Stefan Sagmeister begeisterte Gäste und Medien im ice Q in Sölden, die Küchencrew tat es ihm gleichUnter dem Motto "Dinner of the Arts" fand am Abend des 2. April 2024 die Finissage zur gefeierten Ausstellung "Besser und besser" von Design-Ikone Stefan Sagmeister auf dem Gaislachkogl in Sölden statt. Die Bergbahnen Sölden und Ötztal Tourismus hatten zu einem Abend multipler Genüsse geladen, der nicht nur lokale Kunstliebhaber anzog, sondern auch internationale Medienvertreter und Persönlichkeiten aus den Bereichen Tourismus, Kultur und Hotellerie.Schon der Weg zum Gipfel war beeindruckend: Gäste aus ganz Tirol und darüber hinaus waren auf Einladung der Bergbahnen Sölden angereist, um Sagmeisters Ausführungen im Rahmen eines "Dinner of the Arts" im Gourmetrestaurant ice Q zu lauschen. Gastgeber Jakob Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden, Philipp Falkner, Prokurist der Bergbahnen Sölden, und Oliver Schwarz, Geschäftsführer von Ötztal Tourismus, begrüßten den Künstler und eine illustre Hundertschaft an Gästen, die dem erfolgreichen Exil-Österreicher an diesem besonderen Ort ihre Aufwartung machten. Kuratorin Julia Sparber-Ablinger hielt die Laudatio für Stefan Sagmeister, der sich angesichts der ungewöhnlichen Location für sein Werk begeistert zeigte: "Ich kenne eine derartige Aussicht an so einem einmaligen Ort als Schauplatz für meine Ausstellungen üblicherweise nicht. Dieser Platz ist selbst hier im Alpenraum einmalig." Solcherart gelobt, begrüßte Philipp Falkner den Grammy-Preisträger und dessen Publikum im Namen der Gastgeber: "Die Zusammenarbeit mit Stefan Sagmeister und die Möglichkeit, seine Werke hoch über den Gipfeln der Ötztaler Bergwelt zu präsentieren, waren für uns ein besonderes Highlight. Dass wir seine Ausstellung nun auch noch im Rahmen dieser Finissage als 'Dinner of the Arts' hier im iceQ abschließen können, setzt dem 'Gipfel des Optimismus' noch die Krone auf."Kunst, Kultur, Kulinarik: Ein Abend am Gaislachkogl wird zum GesamtkunstwerkKünstlerinnen und Künstler wie Hannah Philomena Scheiber, Claudia Haas und Alexander Lohmann waren gleichermaßen von Sagmeisters Vortrag angetan, wie die internationalen Medienvertreter vor Ort. Julia Sparber-Ablinger: "Ich sag 'Meister' zu ihm, denn Stefan Sagmeister ist nicht nur aufgrund seiner Kunst ein meisterhafter Mensch. Es sind sein ermutigendes Engagement und seine positive Sicht auf die Welt, die uns inspirieren und begeistern." Führungskräfte aus Tourismus, Kultur und Hotellerie nahmen die raffiniert gestaltete Multi-Media-Präsentation zu "Besser und besser" ebenso aufmerksam wahr wie etliche Unternehmerinnen und Unternehmen aus der Region und darüber hinaus. Die Atmosphäre war von einem Gefühl des Optimismus und der Inspiration geprägt, während die Gäste Sagmeisters humorig präsentierte und dennoch sehr ernsthafte Botschaft von Hoffnung und Fortschritt in einer sich wandelnden Welt aufnahmen. "Optimismus und eine positive Einstellung machen etwas mit uns. Sie lohnen sich immer, weil sie die Chancen auf das Gelingen unserer Vorhaben teils massiv verbessern", so die Conclusio des gebürtigen Vorarlbergers. Das kulinarische Erlebnis im ice Q war nahezu ebenso unvergesslich wie die Kunstpräsentation selbst. Das engagierte Team des Restaurants kreierte ein herausragendes Menü in 3000 Metern Seehöhe, das die Gäste begeisterte und ihre Gaumen verwöhnte. Fazit: Eine gelungene Veranstaltung auf Einladung der Bergbahnen Sölden und Ötztal Tourismus, die den Abschluss der Ausstellung "Besser und besser" zum Gesamtkunstwerk werden ließ.Langversion Aussendung "Dinner of the Arts" PA Sagmeister ProMedia (https://www.newsroom.pr/at/sagmeister-im-ice-q-kunst-und-kulinarik-auf-hoechstem-niveau-16962)Pressekontakt:Anna PircherÖtztal TourismusAchweg 5, 6450 Söldent: +43 57200 935m: +43 664 8828 5032www.oetztal.comanna.pircher@oetztal.comOriginal-Content von: Ötztal Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64313/5749618