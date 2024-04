DJ MARKT USA/Etwas fester - Warten auf Arbeitsmarktbericht

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu. Die zuletzt deutlich gesunkenen Zinssenkungshoffnungen haben sich nach den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag etwas stabilisiert. Er hatte erklärt, er rechne immer noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr - allerdings nicht in nächster Zeit. Damit dürfte der Juni, der vom Markt derzeit als Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung avisiert wird, noch etwas unwahrscheinlicher werden. Zumal die jüngsten Daten auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hindeuten.

Vor diesem Hintergrund rückt der Arbeitsmarktbericht für März in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird. Hier wird mit 200.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gerechnet - nach einem Zuwachs um 275.000 Stellen im Februar. Eine erste Indikation lieferte der am Vortag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor, der deutlicher über der Erwartung ausgefallen war. Einen weiteren Hinweis könnten die vor der Startglocke anstehenden wöchentlichen Erstanträge liefern. Daneben steht lediglich noch die Handelsbilanz für den Februar auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten verbessert sich die Apple-Aktie vorbörslich um 0,3 Prozent. Der Konzern will sich nach dem Ende der Entwicklung eines eigenen Elektroautos einem Agenturbericht zufolge möglicherweise automatisierten Haushaltsgeräten zuwenden. Der Konzern arbeite an der Entwicklung eines persönlichen Roboters, berichtet Bloomberg. Eine Sprecherin von Apple lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Blackberry klettern um 6,8 Prozent nach oben. Der Konzern gab nach der Schlussglocke am Vortag für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3 US-Cent je Aktie bekannt, während die Analysten mit einem Verlust von 4 Cents gerechnet hatten.

