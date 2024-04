Gute Absatzzahlen aus den USA und China haben die BMW-Aktie am gestrigen Mittwoch beflügelt. Auch am heutigen Donnerstag setzt sich der Aufwärtstrend fort. Die BMW-Aktie legt kurz nach Handelsbeginn kräftig zu und steht kurz vor dem Ausbruch über einen wichtigen Widerstand.BMW hat im ersten Quartal in den USA rund 84.500 Autos verkauft, 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark legte der Absatz von vollelektrischen Autos zu. Er stieg um fast zwei Drittel auf gut 10.700 Fahrzeuge.Für den ...

