Mainz (ots) -Woche 15/24Mo., 8.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 Was nun, Herr Pistorius? (VPS 19.21/HD/UT)Fragen an den Bundesverteidigungsministervon Bettina Schausten und Anne GellinekDeutschland 202419.40 WISO (VPS 19.25)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Fr., 12.4.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Pop und ProfitIst die Vielfalt der Musik in Gefahr?Woche 19/24Do., 9.5.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:5.30 Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point (VPS 5.29)Doppeltes Spiel5.55 Mystic - Das Geheimnis von Kauri PointVertrauensbruch6.20 Mystic - Das Geheimnis von Kauri PointGeheime Verabredung6.45 Kikis kleiner Lieferservice (VPS 7.10)8.30 heute Xpress (VPS 8.55)8.35 Sams im Glück (VPS 10.20)------------------------zu Mo., 9.5.10.10 Heidi (HD/AD/DD 5.1/UT)Heidi Anuk SteffenAlmöhi Bruno GanzPeter Quirin AgrippiKlara Isabelle OttmannFräulein Rottenmeier Katharina SchüttlerGroßmama Sesemann Hannelore HogerHerr Sesemann Maxim MehmetSebastian Peter LohmeyerTinette Jella HaaseDete Anna SchinzRegie: Alain GsponerDeutschland/Schweiz/Frankreich 2015(Weiterer Ablauf ab 11.55 Uhr wie vorgesehen. "Lassie" um 5.30 Uhr und"Das kleine Gespenst" um 8.58 Uhr entfallen.)Woche 20/24Mi., 15.5.Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten:1.00 Wahl 2024 im ZDFauslandsjournal - die doku: Sehnsucht Europa. . .Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5749622