Übernahme erweitert Präsenz und Angebotspalette von Once For All in Europa

Once For All (das "Unternehmen"), ein führender europäischer Anbieter von Lösungen für die Lieferketten-Compliance und nachhaltige Beschaffung für die bebaute Umwelt, freut sich, die Übernahme von Nalanda Global ("Nalanda"), einer führenden spanischen Softwareplattform für das Lieferketten-Risiko- und -Compliance-Management bekannt geben zu können.

Durch die Transaktion wird die europäische Präsenz von Once For All auf Spanien ausdehnt und das differenzierte Angebot seiner Technologieplattform im Umfang und durch die Möglichkeit, dem Kundenstamm eine breitere Angebotspalette zu bieten, erweitert. Ähnlich wie Once For All betreibt Nalanda ein SaaS-basiertes Netzwerk, das Unternehmen in verschiedenen Branchen die Möglichkeit eröffnet, die Einhaltung von Vorschriften durch Subunternehmer in ihrer Lieferkette zu verwalten. Durch Nalanda wird die Angebotspalette von Once For all außerdem durch Lösungen für die Compliance auf Arbeitnehmerebene und für den Gesundheits- und Sicherheitsbereich ergänzt.

Nalanda wurde im Jahr 2000 von einer Gruppe herausragender spanischer Bauunternehmen gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Die internationale Präsenz des Unternehmens erstreckt sich derzeit auf über zehn Länder in Europa und Lateinamerika. Die Lösungen der Firma werden von großen Unternehmen in vielen technischen Branchen eingesetzt, u.a. in der Baubranche und im Gebäudemanagement. Mit einem Netz aus über 1.000 Unternehmern und 45.000 Subunternehmern (Stand Dezember 2023) verwaltet Nalanda eine der größten digitalen Anbieter-Gemeinschaften weltweit.

GTCR, eine führende Private-Equity-Firma, übernahm 2023 Once For All in Kooperation mit dem Hauptgeschäftsführer David Hornsby. PSG Equity, eine Wachstumskapitalgesellschaft, die Partnerschaften mit software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen unterhält, erwarb 2021 eine Mehrheitsbeteiligung an Nalanda. Im Rahmen dieser Transaktion, die in den kommenden Wochen abgeschlossen sein sollte, wird PSG weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an dem Gesamtunternehmen behalten.

David Hornsby, Hauptgeschäftsführer von Once For All, sagte:

"Nalanda ist ein gut etablierter Anbieter mit einer Angebotspalette, die unsere strategisch ergänzt. Wir freuen uns, unsere jeweiligen Stärken miteinander kombinieren zu können. Wir werden Once For All zu weiterem Wachstum in ganz Europa führen. Wir sind begeistert, das Team von Nalanda bei Once For All willkommen heißen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Juan Gil Rabadan, Gründer und CEO von Nalanda, erklärte:

"Nalanda hat unter der Eigentümerschaft von PSG in den letzten drei Jahren eine Transformation durchlaufen. Durch Investitionen in Mitarbeiter und Produkte, sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen, haben wir Nalanda als Branchenführer im Bereich des Lieferketten-Risiko- und -Compliance-Managements in Spanien etabliert und unsere internationale Präsenz erweitert. Wir sind begeistert, jetzt zu Once For All zu stoßen, denn wir haben eine gemeinsame Vision für die Unterstützung der bebauten Umwelt auf der ganzen Welt. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem Team von Once For All und werden weiterhin im Dienste unserer Kunden in die Weiterentwicklung unserer Technologie und unserer Fähigkeiten investieren."

Mark Anderson, Managing Director and Head of Technology, Media Telecommunications bei GTCR, sagte:

"Die Verbindung von Once For All und Nalanda hilft uns dabei, uns für unser zukünftiges Wachstum im Rahmen eines gesamt-europäischen Angebots aufzustellen. Das Gesamtunternehmen bietet eine führende Technologieplattform und eine differenzierte Angebotspalette an, die es ermöglicht, die zentralen Lieferketten- und Compliance-Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns, mit dem PSG-Team zusammenarbeiten zu können und sehen dem zukünftigen Erfolg des Unternehmens entgegen."

Dany Rammal, Managing Director bei PSG Equity, erklärte:

"Bei PSG sind wir stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein, die das Ziel verfolgt, einen führenden Software-Champion mit Sitz in Spanien zu schaffen. Der bisherige Erfolg von Nalanda ist ein Beleg für die Vision von Juan Gil Rabadan und das Engagement seines gesamten Teams, die Lösung des Unternehmens zu einem umfassenden Angebot für das Lieferketten-Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften auszubauen. Wir sind begeistert, diese Reise an der Seite von GTCR, David Hornsby und des gesamten Leitungsteams von Once For All fortsetzen und das Wachstum des Gesamtunternehmens unterstützen zu können."

Über Once For All

Once For All ist ein führender europäischer Anbieter von Lösungen für das Lieferketten-Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften in der Baubranche. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Beschaffung und der Verfolgung von Marktchancen, kümmern uns um Risiken und Compliance-Themen und stellen Tools für die Steigerung der Effizienz ihrer Lieferkette zur Verfügung. Once For All hat über 150.000 Kunden, die die SaaS-Lösung mit einer einzigen Codebasis nutzen, um zukünftige Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage von Fähigkeiten, Geschäftsabschlüssen und ESG-Empfehlungen zu suchen, zu finden und zu bewerten. Somit verwaltet Once For All einen der umfangreichsten proprietären ESG-Datensätze der Welt. Once For All beschäftigt über 400 Mitarbeiter, ist im UK und in Frankreich Marktführer und betreibt Niederlassungen in Belgien und Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.onceforall.com

Über Nalanda Global

Nalanda ist eine im Jahr 2000 gegründete spanische Plattform für die Verwaltung von Lieferantenrisiken und Compliance-Fragen. Die Firma setzt intelligente Cloud-Software ein, um Unternehmen und Zulieferer über eine digitale Plattform miteinander zu verbinden, die den reibungslosen Austausch und die Überprüfung von Gesundheits- und Sicherheitsdaten, Sorgfaltspflichten, Lieferantenvalidierungen, Rechnungen, ESG- und anderen Geschäftsinformationen ermöglicht sowie Lösungen bereitstellt, die die Einhaltung der Vorschriften über den Zugang von Arbeitnehmern und die Arbeitszeitverwaltung gewährleisten. Nalanda ist in Spanien und in mehreren europäischen und lateinamerikanischen Ländern präsent. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nalandaglobal.com

Über GTCR

GTCR ist ein 1980 gegründetes führendes Private-Equity-Unternehmen, das mit The Leaders Strategy Pionierarbeit geleistet hat. Diese dient der Suche nach und der Zusammenarbeit mit führenden Managern in Kernbereichen, um durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen marktführende Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben und aufzubauen. GTCR konzentriert sich auf Investitionen in transformatives Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher, Finanzdienste und -technologie, Gesundheitswesen und -technologie, Medien und Telekommunikation. Seit seiner Gründung hat GTCR über 25 Milliarden US-Dollar in über 270 Unternehmen investiert. Die Firma verwaltet aktuell 40 Milliarden US-Dollar an Beteiligungskapital. GTCR hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterhält Niederlassungen in New York und West Palm Beach. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gtcr.com Folgen sie uns auf LinkedIn

Über PSG Equity

PSG ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, die Partnerschaften mit software- und technologiebasierten Unternehmen unterhält, um sie dabei zu unterstützen, transformatives Wachstum zu generieren, strategische Chancen zu nutzen und eine starke Mitarbeiterschaft aufzubauen. PSG hat mehr als 135 Unternehmen unterstützt und 479 Add-on-Akquisitionen ermöglicht. Somit verfügt die Firma über umfangreiche Investitionserfahrung, fundiertes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie sowie ein ausgeprägtes Engagement für die Zusammenarbeit mit Managementteams. PSG wurde 2014 gegründet und ist mit Niederlassungen in Boston, Kansas City, London, Madrid, Paris und Tel-Aviv vertreten. Um mehr über PSG zu erfahren, besuchen Sie bitte www.psgequity.com

