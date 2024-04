Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) ist in den aktuellen Börsennachrichten stark vertreten, da eine renommierte Investmentbank ihre Prognosen für das Unternehmen aktualisiert hat. Die Experten erhöhten das 12-Monats-Kursziel von $160 auf $130 und passten ihre Gewinnprognosen für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre an. Diese Optimierung basiert auf einer gestiegenen Erwartung hinsichtlich des Umsatzes und des bereinigten EBITDAs, getrieben durch erhöhte Transaktionsvolumina und ein Wachstum der USDC-Bestände im Unternehmen. Man erkennt die Dynamik des Marktes auch daran, dass die Aktie im letzten Monat eine Wertsteigerung von 13,4 % verzeichnete, während die Zacks S&P 500-Composite nur um 1,5 % stieg. Die Entwicklungen um Coinbase Global lösten verstärkte Analystenaktivitäten aus, die eine Änderung des Konsens-Schätzpreises [...]

Hier weiterlesen