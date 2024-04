Ein Architekt, der bei der Gebäudesanierung seine Kunden nicht nur in technischer Hinsicht berät, sondern auch Ratschläge zum Erhalt von KfW-Fördermitteln erteilt, muss für Schäden einstehen, wenn er die Fördervoraussetzungen falsch einschätzt und falschen Rat erteilt. Die Tätigkeiten eines Architekten sind vielfältig und dies bringt auch immer wieder Haftungsrisiken mit sich. In Zeiten, in denen der energetischen Gebäudesanierung eine große Bedeutung zukommt, erteilen Architekten auch schon mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...