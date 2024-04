DJ RWE erhält Exklusivrechte für Offshore-Windenergie in Südkorea

Von Pierre Bertrand

SEOUL (Dow Jones)--Der deutsche Energiekonzern RWE hat exklusive Entwicklungsrechte für einen Windpark vor der Westküste Südkoreas erhalten. RWE habe eine Lizenz für die Entwicklung des Offshore-Windparks Seohae mit einer Leistung von 495 Megawatt erhalten, teilte das Unternehmen mit. Das Projekt befindet sich etwa 45 Kilometer von der Küste des Bezirks Taean entfernt.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Lizenz ihm die ersten exklusiven Entwicklungsrechte für Offshore-Windkraft in dem Land gewährt, seit es vor drei Jahren ein Büro in Seoul eröffnet hat. Derzeit werden technische Untersuchungen und Umweltverträglichkeitsstudien durchgeführt. Das Projekt soll im Jahr 2031 in Betrieb genommen werden, sagte eine RWE-Sprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

