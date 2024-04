Das Kalte Nahwärmenetz des Neubaugebiets "Am Sonnenbach" in der Verbandsgemeinde Selters erhält einen Zuschuss von rund 842.000 Euro. Die Förderung für die Kalte Nahwärme in Selters stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE. Sie entspricht 50 Prozent der Baukosten für das Kalte Nahwärmenetz und die Erdwärmesonden. Die Klimaschutzministerin von Rheinland Pfalz, Katrin Eder, übergab den Förderbescheid symbolisch an Oliver Götsch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Selters."Die ...

