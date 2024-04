MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe es keine Neuigkeiten zu der NFC-basierten CardLink-Lösung für die elektronischen Rezepte in Deutschland gegeben./edh/mis

