Die BaFin nimmt nicht nur Banken unter die Lupe. Auch Versicherer stehen regelmäßig auf der Prüfliste der Finanzaufsicht. Der nächste Stresstest steht schon bald ins Haus. Diesmal geht es vor allem um ein Szenario: Inflation in Kombination mit steigenden Zinsen. Droht Allianz, Munich Re und Co dabei neues Unheil?Die BaFin hat im Auftrag der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) die großen deutschen Versicherer zur Teilnahme an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...