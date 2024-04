NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens dürfte wie erwartet oder etwas besser als erwartet verlaufen sein, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für das zweite Quartal wirkten dagegen etwas zu optimistisch./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 00:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 00:25 / BST

DE0006062144