Hamburg (ots) -Heute stellt die Unilever-Marke Hellmann's ihre neue Kreativkampagne vor. Die Kampagne sowie der dazugehörige Kurzfilm sind eine Reaktion auf einen kürzlich veröffentlichten Social Media-Post: Über die Social Media-Plattform Instagram rief Hellmann's Mayo-Liebhaber mit dem Namen Heinz dazu auf, ihren Namen in Hellmanns zu ändern.Hellmann's möchte mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass auch ein Heinz Mayo lieben kann. Denn nur weil man mit dem Namen Heinz geboren wurde, bedeutet das nicht, dass man keine Mayo liebt. Schließlich mag auch nicht jeder, der Brauer heißt, Bier. Die Familie Fischer mag vielleicht kein Sushi und die Bäckers könnten eine Glutenunverträglichkeit haben.Deutschland ist das Land mit den meisten Menschen, die Heinz heißen. Entsprechend war es für Hellmann's eine logische Konsequenz, sich an die deutsche Instagram Community zu wenden, um herauszufinden, ob jemand bereit wäre, den Namen Heinz zu Hellmanns zu ändern und so die wahre Liebe zu Mayo zu deklarieren. Mit Erfolg: Mehrere engagierte Mayo-Fans, die zufällig Heinz heißen, haben stolz ihre köstliche Liebe erklärt und freiwillig ihren Namen in Hellmanns geändert."Wir bei Hellmann's stehen für hervorragenden Geschmack und sind uns sicher: Der Name, mit dem Du geboren wurdest, sollte nicht deine Geschmacksvorlieben bestimmen", sagen Kathrin Stobbe-Werner und Joanna Tornai, Marketingdirektorinnen bei Unilever. "Wir wissen, dass es viele mit diesem Schicksal gibt. Und möchten daher eine Einladung an alle Betroffenen aussprechen: Wenn das auch auf Dich zutrifft, heißen wir dich herzlich in unserer Hellmann's-Familie willkommen."Ein solcher "Namenswechsler" ist der Hellmann's-Anhänger Christoph, geborener Heinz und eventuell bald Hellmanns - der Star des dokumentarischen 90-sekündigen Films "Aus Heinz wird Hellmanns (https://www.instagram.com/reel/C5EEkNINAw_/)". Nachdem er sein bisheriges Leben mit einer fehlgeleiteten Saucen-Loyalität verbracht hat, nimmt Christoph die Zuschauer mit zu einem besonderen Tag in seinem Leben: Der Tag, an dem er sich der unvorstellbaren Aufgabe stellt, seinen Namen zu ändern."Ich hatte schon immer eine schwierige Beziehung zu meinem Nachnamen. Denn seit ich mich erinnern kann, liebe ich Mayo", erklärt Christoph Heinz, bald Christoph Hellmanns. "Die angestrebte Namensänderung zu Hellmanns wird mein Leben verändern, da ich der Welt endlich mitteile, was ich wirklich liebe - ich bin ein Mayo-Typ durch und durch."Um die Kampagne zu unterstützen und engagierte Hellmann's Fans zu ehren, hat Hellmann's eine Kampagne auf Instagram, in digitalen Out-of-Home-, Film- und Printmedien gestartet.Wenn Sie sich der wachsenden Hellmann's-Familie anschließen möchten, müssen Sie nur Ihr Social Media-Profil in Hellmanns ändern - alle mit erstklassigen Geschmacksknospen sind willkommen!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.unilever.de/brands/nutrition/hellmanns.Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 127.000 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 59,6 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Coral, Langnese, The Vegetarian Butcher und Ben & Jerry's.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.com und www.unilever.de